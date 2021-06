Wer wird gewinnen? Diese Frage haben wir Giovanni am Vorabend des Spiels gestellt. Der Chef der kleinen Trattoria im der Fußgängerzone von Grado hat nicht sofort geantwortet, sondern Tränen gelacht. Und zwar so richtig. "Italien natürlich", hat er gesagt und die Pizza serviert. Ganz so selbstbewusst wie Giovanni waren wir – sechs Urlauberinnen aus Oberösterreich – nicht, als wir uns am Samstagabend mit unseren rot-weiß-roten Fahnen aufgemacht haben, um das Match Italien