Portugal tankte Selbstvertrauen gegen Ruttensteiners Israelis

"Da wäre für uns mehr drinnen gewesen", sagte Israels Teamchef Willi Ruttensteiner nach der 0:4 (0:2)-Niederlage am Mittwoch in Lissabon gegen Portugal. Portugals Teamchef Fernando Santos brachte bei der EM-Generalprobe fast alle Spieler zum Einsatz. Die Offensivreihe mit Ronaldo, Diogo Jota, Bernardo Silva und dahinter Bruno Fernandes kann höchstens ein Indiz auf die Startelf im ersten EM-Gruppenspiel gegen Ungarn (Dienstag, 18 Uhr) sein. Israel, das vor einigen Tagen Montenegro 3:1 besiegte, machte seine Sache ordentlich, Ruttensteiner haderte mit dem fehlenden Spielglück. "Die Tore der Portugiesen fielen in den Schlussphasen der ersten und zweiten Halbzeit. Wir hatten einige Top-Chancen, konnten diese aber leider nicht verwerten."

Vor dem Spiel hatte es rund um die portugiesische Mannschaft Unruhe gegeben, nachdem bei Testgegner Spanien Corona-Fälle festgestellt worden waren. Alle Corona-Tests der Portugiesen hatten am Mittwoch jedoch negative Ergebnisse gebracht.

Die Treffer der Portugiesen erzielten am Mittwoch der besonders gut aufgelegte Bruno Fernandes (42., 90.), Cristiano Ronaldo (44.) und Joao Cancelo (86.).