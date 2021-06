Österreichs Start in Seefeld: Hoch hinaus und beobachtet

Hoch hinaus hat es Österreichs Fußball-Nationalmannschaft zumindest beim Trainings-Basislager auf rund 1200 Metern Seehöhe in Seefeld bereits geschafft. Ab sofort soll in Tirol noch einmal Vollgas gegeben werden, um dann auch am Sonntag beim EM-Auftaktmatch in Bukarest gegen Nordmazedonien Höhenluft schnuppern zu können.