Österreichs Rechenspiele haben schon begonnen

Es war eine kurze Nacht für Österreichs Fußball-Nationalteam. Gleich nach dem 0:2 gegen die Niederlande ging es im Flieger zurück in die Heimat. Gestern wurde bereits wieder in Seefeld trainiert, ehe es am Sonntag zum zweiten Mal per Charterflieger nach Bukarest geht. Am Montag (18 Uhr, ORF 1, Liveticker auf nachrichten.at) geht es dann gegen die Ukraine um "alles oder nichts".