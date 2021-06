Österreichs Gegner Italien auf der Euphoriewelle

Auf Österreich wartet am Samstag im Achtelfinale in London das bisher überzeugendste Team der Endrunde: Italien. Die "Gazzetta dello Sport" hat der aktuellen Stärke der Squadra Azzurra, die mit drei Zu-null-Siegen durch Gruppe A geflogen war, mit einer Fotomontage Nachdruck verliehen: Das Bild zeigt die Azzurri auf einer Straßenwalze, die sich ihren Weg bahnt.

An der Frontpartie ist die Nummer 30 zu lesen – sie steht für die Anzahl jener Länderspiele, die die Schützlinge von Roberto Mancini ohne Niederlage absolviert haben. Seit 10. September 2018 (0:1 in Portugal) oder 1016 lange Tage sind die Italiener ungeschlagen, seit 1055 Minuten ohne Gegentor.

Elf Siege en suite und 33:0 Tore stehen zu Buche. Geht es nach dem Rauschen im Blätterwald, setzt sich die Erfolgsgeschichte gegen Österreich fort. "Azzurri der Rekorde. Auch Wales ist k. o. – Mancini ist der Star", schrieb die "Gazzetta dello Sport" und verwies auf das außerordentlich gute Betriebsklima. Mancinis Geste, am Sonntag beim 1:0 gegen Wales Ersatz-Torhüter Salvatore Sirigu in der 89. Minute einzuwechseln, ließ die Herzen der Tifosi höherschlagen. Daran ändern auch kritische Stimmen aus dem Ausland nichts. Einzelne Kommentatoren sahen in diesem Tauschvorgang eine Respektlosigkeit gegenüber den Walisern.

Fotomontage in der "Gazzetta"

"Ein Märchen"

Bei den Italienern kamen in den ersten drei Matches bis auf den dritten Goalie (Alex Meret) sämtliche Kaderspieler zum Einsatz. So etwas schweißt noch stärker zusammen. Jeder kann Teil einer großen Geschichte werden, auch wenn der Weg zum zweiten Europameistertitel (nach 1968) weit ist. Die Squadra muss noch vier Hürden überspringen, die erste ist am Samstag Österreich. Für den "Corriere dello Sport" ist die Mannschaft aber schon jetzt "ein Märchen". Nicht nur deshalb, weil sie zum vierten Mal nach 1978 (WM), 1990 (WM) und 2000 (EM) eine makellose Gruppenphase auf das Feld gezaubert hat.

Es ist auch die Art des Fußballs, die begeistert. Große Leidenschaft, Laufintensität, starkes Umschaltspiel, Intelligenz und Ideenreichtum bei Standardsituation zeichnen die Azzurri aus. Jeder Einzelne weiß genau, was zu tun ist.

Mancini hat dem Team eine feine Handschrift verpasst. Der "Architekt" versucht trotzdem, den Ball flach zu halten. Vergleiche mit den glorreichen 1930er-Jahren (zwei WM-Titel) lehnt er ab: "Vittorio Pozzo (der damalige Teamchef, Anm.) hat wichtige Trophäen gewonnen, also sind wir noch weit hinter diesem Level", sagte Mancini. Ob Österreich den Erfolgslauf bremsen kann?