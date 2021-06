Österreichs doppelte Leere nach dem heroischen Kampf im Wembley-Stadion

In den Minuten nach dem Schlusspfiff spiegelte sich nach Österreichs 1:2-Niederlage nach Verlängerung beim EM-Achtelfinalkrimi gegen Italien im nur zu einem Viertel gefüllten Londoner Wembley-Stadion das komplette Drama der vorangegangenen 120 Spielminuten wider.

Auf der Riesen-Leinwand der Londoner Kathedrale des Fußballs wurde der Abstand der Fußspitze gezeigt, die Marko Arnautovic beim vermeintlichen 1:0 im Abseits gestanden war. Es folgten zwei, drei weitere Szenen, bei denen dem ÖFB-Team jenes Glück gefehlt hat, das man an so einem Abend gegen einen Gegner mit deutlich höherer Qualität einfach benötigt.

Kalajdzics Flugkopfball zum 1:2 gab noch einmal Hoffnung. Bild: APA

Gleichzeitig gab es unten am Spielfeldrand Standing Ovations von einem Grüppchen österreichischer Fußball-Anhänger. Darunter war auch die Familie der englischen Gattin von Österreichs Teamtorhüter Daniel Bachmann, der nur wenige Kilometer von Wembley entfernt – beim Londoner Klub FC Watford – das Tor sauber hält. Jeder Unterhaus-Verein hat bei einem ordentlichen Spiel mehr Zuschauer. Unter normalen Umständen wären es trotz der kurzen Vorlaufzeit wohl 20.000 Landsleute gewesen, die das Team auf einer Welle der Euphorie in der Verlängerung getragen hätten. Stattdessen herrschte im wahrsten Sinne des Wortes die komplette Leere. In diesem Stadion-Kunstwerk, in dem normalerweise 90.000 Zuschauer Platz finden, waren die 22.500 Besucher ein Hauch von einem Nichts. Das Spiel war ausverkauft, dennoch hatten es wohl einige neutrale Zuschauer vorgezogen, daheimzubleiben. Denn die Drehkreuze sollen an diesem Spieltag nur rund 19.500 Menschen passiert haben.

Nur nach dem 1:0 und 2:0 für die Italiener, als bei der Squadra Azzurra und ihren Anhängern, die das Wembley-Stadion praktisch zur Gänze besetzt hatten, weil alleine in London rund 300.000 Italiener leben, kam kurz Stimmung auf.

Nach Matteo Pessinas Tor zum vorentscheidenden 2:0 gab es eine kleine Invasion auf dem Rasen. Die Spieler, die Ersatzleute, die Betreuer inklusive Cheftrainer Roberto Mancini waren nicht mehr zu halten gewesen. Man merkte, welcher Druck in diesem Moment abgefallen war – und wie viel die ÖFB-Auswahl dem Titelfavoriten davor abverlangt hatte. Deshalb sagte Teamchef Mancini auch: "Es war ein extrem schwieriges Spiel,

wahrscheinlich sogar schwieriger, als das Viertelfinale werden wird."

"Hat nichts mit Fußball zu tun"

Davon konnte sich die ÖFB-Nationalelf nach dem Spiel wenig kaufen. "Das hat nichts mit Fußball zu tun. Man kann sich nicht mehr freuen, man muss immer warten, bis irgendwelche Leute irgendwas entscheiden, ob das Abseits ist, oder ein Tor ist, oder ein Foul ist", sagte ein geknickter Marko Arnautovic, als er auf die knappe Abseitsentscheidung vor dem vermeintlichen 1:0 für Österreich angesprochen wurde. Es hilft natürlich nichts – der VAR wurde eingeführt, um solche Fehlentscheidungen zu verhindern. Und gerade beim Abseits gibt es auch keinen Toleranzspielraum. Teamchef Franco Foda: "Ich bin immer für Gerechtigkeit und deshalb ein Befürworter des VAR. Auch wenn es bei dieser Europameisterschaft uns getroffen hat." Bereits beim 0:2 gegen die Niederlande war das Elferfoul von David Alaba vor dem ersten Gegentor erst nach Zuruf von außen erkannt worden.

Pessina erzielte das 2:0. Bild: APA

"Nicht nur Skifahrer"

Sasa Kalajdzic hatte Österreich mit dem Tor zum 1:2 noch einmal kurz Hoffnung gegeben. "Wir haben ganz Europa gezeigt, dass es in Österreich nicht nur Skifahrer gibt, sondern auch richtig gute Kicker." Das weiß man nach dem Krimi von Wembley jetzt auch in ganz Italien.

Die Noten der österreichischen Teamspieler

Daniel Bachmann: 2

Der Torhüter hielt das ÖFB-Team mit seinen Paraden im Spiel. Seine Beinarbeit war ein Risikofaktor.

Stefan Lainer (bis 114.): 2

Gegen die starke linke Seite Italiens hatte der rechte Verteidiger anfangs Probleme – bis ihn Laimer besser unterstützte.

Aleksandar Dragovic: 1

Überragend – der Innenverteidiger war nicht nur zweikampfstark, sondern vereitelte mit guten Pässen Italiens Pressingversuche.

Martin Hinteregger: 1

Wie Dragovic – er besserte dessen einzigen Fehler aus und trieb nach dem 0:1 noch mehr an.

David Alaba: 2

Der Linksverteidiger agierte defensiv und offensiv umsichtig, souverän und fast fehlerlos.

Florian Grillitsch (bis 106.): 2

Das starke Stellungsspiel des Sechsers versperrte für Italien den Weg durch die Mitte. Souverän und ballsicher, wenn auch fahrlässiger als gegen die Ukrainer.

Konrad Laimer (bis 114.): 2

Der Sprinter lernte schnell, wie er und Lainer Italiens starke linke Seite bearbeiten mussten. Im Offensivspiel machte er Ballgewinne mit schlechten Pässen zunichte.

Xaver Schlager (bis 106.): 2

Seine offensivere Rolle interpretierte der zentrale Mittelfeldspieler als unermüdlicher Zweikämpfer, für die Ideen waren andere zuständig.

Marcel Sabitzer: 1

Im zentralen Mittelfeld war er Spielmacher und Balljäger zugleich. Der unermüdliche Impulsgeber vergab in der Verlängerung eine Chance.

Christoph Baumgartner (bis 90.): 2

Der linke Mittelfeldspieler war wendig und defensiv aufmerksam.

Marko Arnautovic (bis 96.): 2

Die Solospitze beschäftigte Italien mit Käfigkicker-Einlagen – so lang er die Luft dafür hatte.

Alessandro Schöpf (ab 90.): 3

Wie gegen die Ukraine kam er für Baumgartner ins Spiel und fügte sich brav ein.

Sasa Kalajdzic (ab 96.): 1

In der Aufholjagd ging der Stürmer auf und erzielte das 1:2.

Louis Schaub (ab 106.): 2

Der Flügelspieler brachte in der Verlängerung Schwung und Gefahr.

Michael Gregoritsch (ab 106.): 3

Der Stürmer bereitete die Sabitzer-Chance vor und vergab die letzte Schusschance.

Christopher Trimmel (ab 114.): 0

Stefan Ilsanker (ab 114.): 0

Benotung nach Schulnotensystem, 0 = zu kurz eingesetzt

Internationale Pressestimmen zum Achtelfinale Italien– Österreich

„Löwen Italiens: Beim 2:1 gegen Österreich sind die Wechsel entscheidend. 45 gute Minuten, dann leiden wir. Österreich bringt Italien wie keine andere Mannschaft bisher in Schwierigkeiten. Das ÖFB-Team hat einen Top-Player auf der Trainerbank: Franco Foda verfügt zwar über kein Phänomen im Kader, hat seine Mannschaft jedoch fast zum Viertelfinale gezerrt, und zwar dank einer soliden und kompakten Gruppe, deren taktische Mobilität insgesamt wesentlich höher als die Technik der einzelnen Spieler ist.

Gazzetta dello Sport, Italien

„Das italienische Märchen geht weiter: ein überraschendes Österreich besiegt. Wir haben den Wolf getroffen, haben die Angst kennengelernt, viele Fehler gemacht und an einem gewissen Punkt Glück gehabt. Foda, ein Meister der taktischen Mutationen, bestätigt seinen Ruf. Unter seiner Führung besetzt Österreich das Spielfeld und wirft ein Netz um die Azzurri. Nach 120 harten und schmutzigen Minuten findet sich Italien wieder und versenkt ein Österreich, das manchmal schwer zu verkraften ist, wie einige seiner Torten.“

Corriere dello Sport, Italien

„Qual und Freude: Italien rafft sich im letzten Moment auf und schafft die Auferstehung in der Verlängerung, als die Österreicher schon bereit waren, uns zu versenken. Ein hartes Match: Österreich erweist sich als zähes Team. Das ÖFB-Team glänzt mit Spielern wie Sabitzer, der Technik und Taktik hat. Nicht umsonst wird er von großen europäischen Klubs umworben.“

Corriere della Sera, Italien

„Italien stöhnt, kann aber in dieser EM weiterträumen. Eine Zeit lang verlieren sich die Azzurri im Fußball-Tempel Wembley gegen das postmoderne Österreich des Pragmatikers Foda. Österreich stellt Italien vor neue taktische Herausforderungen.“

La Repubblica, Italien

„Österreich hat alles gegeben und war nur wenige Zentimeter davon entfernt, einen der Turnierfavoriten auszuschalten. Leider stand Marko Arnautovic im Abseits. Österreich kann erhobenen Hauptes nach Hause fahren, sie haben sich in ihrem ersten K.-o.-Spiel bei einem internationalen Turnier seit 1954 toll präsentiert.“

The Guardian, England

„Wembley erlebte seinen besten Fußball bei der EURO 2020.“

Sunday Times, England

„Italien ist doch noch Italien. So stark wie in der Vorrunde ist Italien gegen unsere tapferen Nachbarn nicht. Österreich zeigt im ersten

K.-o.-Spiel seit 1954 einen großen Kampf – doch am Ende schlägt Italien gnadenlos zu.“

Bild, Deutschland

„Die Sensation war zum Greifen nah. Österreich reist erhobenen Hauptes ab.“

Welt am Sonntag, Deutschland

„Italien schaut gegen tapfere Österreicher am Ende auf die Zeit. Italien musste unbeschreiblich leiden gegen ein tapferes, organisiertes Österreich, das offensiv ins Viertelfinale wollte.“

Marca, Spanien