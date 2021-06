Memphis Depay trägt die Hoffnungen der Niederlande

Am Sonntag (21 Uhr, ORF 1) geht eine siebenjährige Durststrecke zu Ende. Seit dem gewonnenen WM-Spiel um Platz drei 2014 in Brasilien waren die "Oranjes" nach zwei vermasselten Qualifikationen zur EURO 2016 und zur WM 2018 nur Zuschauer bei Großereignissen. Ronald Koeman, jetzt Cheftrainer des FC Barcelona, hat aus der abgestürzten "Elftal" wieder fliegende Holländer gemacht und die Basisarbeit für seinen Nachfolger Frank de Boer geleistet. Dessen Mannschaft geht als Favorit in die EURO-Gruppe C. Das liegt nicht nur an der individuellen Klasse der Protagonisten, sondern auch am Heimvorteil. Stand jetzt sind im morgigen Match gegen die Ukraine, am 17. Juni gegen Österreich und am 21. Juni gegen Nordmazedonien 16.000 Zuschauer in der Johan Cruyff ArenA zugelassen.

Der ehemalige niederländische Mittelfeldregisseur Rafael van der Vaart, der für den TV-Sender NOS als Experte tätig ist, hält große Stücke auf Stürmer Memphis Depay, der beim FC Barcelona hoch im Kurs steht. Wenn es beim Lyon-Legionär wie in der Vorbereitung läuft, "dann haben wir absolut eine Chance, Europameister zu werden", sagte Van der Vaart: "Depay ist unser Mann, er ist in Topform." Bei der 3:0-Generalprobe gegen Georgien glänzte der 27-Jährige mit einem Tor und zwei Assists. Zuvor hatte er in der Ligue 1 nicht weniger als 20 Saisontreffer erzielt.

Der Prominenteste bei der Ukraine sitzt auf der Bank – Coach Andrej Schewtschenko, ehemaliger Stürmerstar des AC Milan. Großspurige Ankündigungen wird man von ihm nicht hören: "Wir haben eine schwere Gruppe. Wenn wir aufsteigen, wäre das ein gutes Ergebnis", sagte der 44-Jährige.