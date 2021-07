Lukaku gegen Immobile: Wer gewinnt das Torjäger-Duell?

Auch vor dem heutigen EURO-Viertelfinale (21 Uhr, ORF 1 und Liveticker auf nachrichten.at) in München steigen die lokalen Behörden auf die Bremse und gestatten eine nur 20-prozentige Auslastung der Münchner Allianz-Arena. Will heißen: Der Schlager Belgien gegen Italien geht vor nur 14.500 Zuschauern über die Bühne. Spektakulär kann es trotzdem werden, weil zwei absolute Top-Stürmer im Einsatz sind. Die Rede ist von Romelu Lukaku, der für die "Roten Teufel" bis dato drei Turniertore erzielt hat, und von Ciro Immobile, der zwei Treffer und eine Vorlage zu Buche stehen hat.

Zuletzt trafen diese beiden Nationalteams bei der EURO 2016 in Frankreich aufeinander, damals behielten die Italiener in der Gruppenphase mit 2:0 die Oberhand. Danach sollte es für die Squadra Azzurra steil bergab gehen – mit dem Tiefpunkt des Scheiterns im WM-Play-off für die WM 2018 in Russland. Die Belgier lieferten das Kontrastprogramm mit Rang drei bei der WM und dem Sprung an die Spitze der FIFA-Weltrangliste.

Bemerkenswerte Formkurven

Doch all das zählt heute nicht. Italien ist unter Roberto Mancini wieder zu einer großen Fußball-Nation geworden und mittlerweile 31 Länderspiele in Folge ungeschlagen. Auch die belgische Bilanz ist überwältigend. Auch wenn das Team von Roberto Martinez im Achtelfinale gegen Portugal nur wenig Berauschendes zu bieten hatte, so ist es doch die einzige Mannschaft im Turnier, die sämtliche vier Matches in regulärer Spielzeit für sich entscheiden konnte: 3:0 gegen Russland, 2:1 gegen Dänemark, 2:0 gegen Finnland und eben 1:0 gegen Cristiano Ronaldo & Co.

Diesen Abwehrriegel muss man erst einmal knacken. Belgien hat seit dem verlorenen WM-Halbfinale 2018 nur zwei Matches verloren – eines gegen die Schweiz (2:5) und eines gegen England (1:2) in der UEFA Nations League. Das war verschmerzbar, weil sich dieser Bewerb in der Gesinnung der Fans noch nicht richtig etabliert hat. Das ändert nichts daran, dass der Respekt der Italiener (und vor allem deren Medien) vor Lukaku riesig ist. Sie wissen, was auf sie zukommt – oder besser: zurollt. Dieser Hochgeschwindigkeitsstürmer mit der enormen Physis und Treffsicherheit brilliert seit zwei Jahren im Trikot des amtierenden Serie-A-Champions Inter Mailand.

Der 28-Jährige, dessen Marktwert mit 100 Millionen Euro beziffert wird, traf in 95 Pflichtspielen für die "Nerazzurri" nicht weniger als 64 Mal. Das ist imposant, ringt aber seinem heutigen Gegenüber Ciro Immobile (Marktwert 38 Millionen) nur bedingt Respekt ab. Der 31-Jährige braucht sich mit 64 Goals in 85 Matches für Lazio Rom in den beiden vergangenen Saisonen überhaupt nicht verstecken. Dieses Match endet quasi unentschieden. Das kann heute nicht passieren, es muss einen Sieger geben.

Belgien bangt um zwei Stars

"Italien hat mich auf ein neues Level gebracht", sagte Lukaku, der im Sommer 2019 von Manchester United gekommen war: "Jetzt bin ich Weltklasse, ich habe mich noch nie so stark gefühlt." Trotzdem ist der Superstürmer von seinen Vorlagengebern abhängig – und die scheinen den Belgiern schön langsam auszugehen.

Über den Einsätzen von Kevin de Bruyne (Sprunggelenksblessur) und Eden Hazard (Oberschenkelverletzung) steht ein gigantisches Fragezeichen. Beide haben das Abschlusstraining in Tubize verpasst. Bei den Italienern dürfte indes Kapitän und Abwehrchef

Giorgio Chiellini, der beim 2:1 nach Verlängerung gegen Österreich noch geschont wurde, wieder zur Verfügung stehen.

"Wir müssen mit Respekt vor dem Weltranglistenersten in die Partie gehen, aber alle Mannschaften haben Schwachpunkte – und die wollen wir ausnützen", sagte Italiens Regisseur Jorginho.

Gemessen an der Altersstruktur läuft Belgiens "goldener Generation", die den ersten großen Titel herausschießen soll, schön langsam die Zeit davon. "Wir müssen diese Chance nützen", weiß Offensivmann Dries Mertens (34), der beim SSC Napoli den Torrekord des unvergleichlichen und zu früh verstorbenen Diego Maradona geknackt hat.

Die "Oldies" in der Defensive

Mit einem Schnitt von 29,2 Jahren stellt Belgien, der Vize-Europameister von 1980, den ältesten aller 24 EURO-Kader. Die Italiener (Schnitt 27,7 Jahre) rangieren im Mittelfeld, was den beiden "Oldies" von Juventus Turin (Spitzname: "Die alte Dame") im Abwehrzentrum geschuldet ist. Chiellini ist 36, Leonardo Bonucci 34.

Mit deren Erfahrung kann es die belgische Defensive durchaus aufnehmen: Toby Alderweireld (32/Tottenham), Japan-Legionär Thomas Vermaelen (35/Vissel Kobe) und Jan Vertonghen (34/Benfica) sind im Spätherbst ihrer Karriere angekommen.

Es braucht aber große Laufbereitschaft gegen die quirligen Azzurri. "Wir wissen, wie schwierig diese Aufgabe ist. Die Fans in Italien hatten nicht erwartet, dass ihre Squadra diesen Angriffsfußball zelebrieren würden. Aber sie tun es – und sie zeigen großes Vertrauen darin", erläuterte Mertens.

Italiens zwölf Siege en suite mit einem Gesamt-Torverhältnis von 34:1 haben einen bleibenden Eindruck hinterlassen. "Italien wird attackieren, sie spielen sehr dynamisch", betonte Belgiens Teamchef Roberto Martinez. Kämpferischer Nachsatz: "Wir können es mit den Besten aufnehmen."