Kroatien feiert seinen "Altmeister"

Nach dem erlösenden 3:1-Sieg über Schottland und dem Vorstoß auf Platz zwei in der Gruppe D hat Vizeweltmeister Kroatien Lust auf mehr. "Wenn wir so spielen, sind wir für jeden Gegner gefährlich", gab Kapitän Luka Modric die Richtung vor. Der 35-Jährige strotzt nach seinem wichtigen Führungstreffer zum 2:1 in Glasgow vor Selbstvertrauen. Der Real-Madrid-Star ist mit 35 Jahren und 286 Tagen sowohl der älteste als auch der jüngste kroatische Torschütze bei EURO-Endrunden – und der einzige Spieler außer Superstar Cristiano Ronaldo, der 2008 wie auch 2021 getroffen hat. Vor 13 Jahren hatte Modric im ausverkauften Wiener Happel-Stadion gegen Österreich jenen Elfmeter (4.) verwandelt, der den 1:0-Sieg fixierte.

Heuer hatten die Kroaten Startschwierigkeiten und standen nach mäßigen Vorstellungen gegen England (0:1) und Tschechien (1:1) unter Druck. "Mein Tor bedeutet mir viel. Ich bin froh, dass ich helfen konnte. Das Wichtigste ist aber, dass das ganze Team gut gespielt hat", sagte Modric vor dem Achtelfinale am Montag (18 Uhr) im Parken-Stadion zu Kopenhagen. Dort wird man auch einen gebürtigen Linzer zu sehen bekommen – und zwar Mateo Kovacic (FC Chelsea), der an der Seite von Modric Regie im Mittelfeld führte und den Assist zum 2:1 gab.