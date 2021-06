Die Stimmung im Flugzeug auf dem Weg von Bukarest zurück nach Innsbruck muss so gut wie nie in den vergangenen Jahren gewesen sein. Und dabei hatten Österreichs Kicker auch 2015 nach dem 4:1 in Schweden erlebt, dass über den Wolken nicht nur die Freiheit, sondern auch die Freude grenzenlos sein kann. Man muss die Feste eben feiern, wie sie fallen – und nach dem 1:0 über die Ukraine, das die Tür zum EM-Achtelfinale öffnete, wurde auch das eine oder andere Bier geöffnet.