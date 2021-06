Phänomen Ivica Vastic. Als der damalige Teamchef Josef Hickersberger seinen Kader für Österreichs Heim-EM 2008 bekanntgab, staunten einige nicht schlecht. Routinier Ivica Vastic, der rund ein Jahr zuvor noch in der zweiten Liga unterwegs gewesen war und den schlafenden Riesen LASK wachgeküsst und nach langer Durststrecke 2006/07 zurück in die höchste Spielklasse geschossen hatte, bekam das Vertrauen ausgesprochen. Er sollte mit seinen 38 Jahren so etwas wie der "Edeljoker" sein, auf den man