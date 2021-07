"Unsere Stärke ist die Gruppe" – es gibt wenige Floskeln, die im Fußball so überstrapaziert werden wie diese. In einem Millionengeschäft, in dem jeder Spieler vor allem um den nächsten hochdotierten Vertrag spielt. Die italienische Fußball-Nationalmannschaft hat vor dem heutigen Viertelfinale in München gegen Belgien (21 Uhr, ORF eins live) allerdings nicht nur gegen Österreich schmerzhaft unter Beweis gestellt, dass die Tiefe des Kaders den Unterschied ausmachen kann. Auch wenn die 31