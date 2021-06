Franco Foda, ein Meister der taktischen Mutationen, bestätigt seinen Ruf", stand im "Corriere dello Sport", die "Gazzetta dello Sport" sah im ÖFB-Teamchef den Grund, warum Italien im Achtelfinale gegen Österreich so viel Mühe hatte: "Das ÖFB-Team hat einen Top-Player auf der Trainerbank." Es war von jenem Franco Foda die Rede, der in Österreich vor der EM in der Kritik gestanden und an dem sogar im ÖFB intern gezweifelt worden war.