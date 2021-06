Heute (21 Uhr) dürfen beim EURO-Achtelfinale Italien gegen Österreich nur 22.500 Besucher in jener Arena erscheinen, die in der coronafreien Zeit bis zu 90.000 Zuschauern Platz bietet. Am Kultstatus des Wembley-Stadions im Londoner Stadtteil Brent ändert das nichts, die Spielstätte gilt als Wiege des englischen Fußballs.