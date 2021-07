Hoeneß: "Beckenbauer hat mich zum Elfer überredet"

Der 5:3-Erfolg der Tschechoslowakei 1976 gegen Deutschland war das erste Finale einer Welt- oder Europameisterschaft, das im Elfmeterschießen entschieden wurde. Antonin Panenkas Lupfer ist ebenso in Erinnerung wie Uli Hoeneß’ Fehlschuss in den Belgrader Nachthimmel. Hoeneß übte sich später in Selbstironie: "Ich habe gehört, der Ball wurde erst Jahre später bei den Aufräumarbeiten nach dem Krieg gefunden, so weit war er drüber."

Die Wahrheit dahinter erklärte er so: "Ich war nach einer überstandenen Verletzung und den 120 Minuten samt Aufholjagd völlig leer. Franz Beckenbauer hat mich überredet: ‘Ich schieße auch nicht, du musst es machen, oder willst du etwa einen jungen Spieler rausschicken?’" Auf dem Weg zum Tor entschied Hoeneß: "Ich hau’ voll drauf, das Nervenspiel mit dem Torhüter traue ich mir nicht mehr zu." Der Ball ging nicht wie erhofft ins linke Kreuzeck, sondern weit drüber.

Wie war der Spielverlauf?

Die Deutschen, damals regierender Welt- und Europameister, lagen nach 25 Minuten bereits 0:2 zurück. Erst in der 90. Minute traf Bernd Hölzenbein zum 2:2.

Wie verlief der Weg ins Finale?

Es gab nur vier Teilnehmer. Die Tschechoslowakei (3:1 n. V. gegen die Niederlande) und Deutschland (4:2 n. V. gegen Jugoslawien) gewannen ihre Spiele.

Wer war der Star des Turniers?

Antonin Panenkas Elfer-Lupfer wird bis heute kopiert. Vor allem Francesco Totti schoss seine Elfmeter regelmäßig per Lupfer in die Mitte. Nicht immer gingen die Torhüter danach so schnell in eine Ecke wie Deutschlands Sepp Maier 1976. Von 1981 bis 1985 wurde Panenka zur Rapid-Legende. Am Ende seiner Karriere spielte er auch noch bei Askö Steyrermühl.

Wie lautete die Aufstellung des Siegers?

Viktor; Ondrus; Pivarnik, Capkovic, Gögh; Dobias (93. Vesely), Moder, Panenka, Masny, Svehlik (80. Jurkemik), Nehoda.

Was passierte sonst noch?

In Stockholm heiratete König Carl Gustaf die Deutsche Silvia Sommerlath, die er anlässlich der Olympischen Spiele 1972 in München kennengelernt hatte.