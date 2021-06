Diese Hammer-Gruppe F wurde ihrem Namen bis zur letzten Sekunde der EURO-Vorrunde gerecht. Das Finish war an Spannung nicht zu überbieten. Das lag vor allem am beherzten Auftritt des krassen Außenseiters Ungarn, der Deutschland in München an den Rand des Ausscheidens brachte. Leon Goretzka verhinderte mit einem abgefälschten Frust-Schuss in der 84. Minute zum 2:2-Endstand in München die nächste Blamage nach dem Vorrunden-Aus bei der WM 2018.