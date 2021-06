Am 30. November 1872 standen einander Schottland und England im ersten offiziellen Länderspiel der Fußball-Geschichte gegenüber – auf einem Cricket-Feld in Glasgow warteten 3000 Zuschauer vergeblich auf Tore. Im heutigen 114. Duell in London könnten sich nur die im ersten Spiel siegreichen Engländer (1:0 gegen Kroatien) mit einer Nullnummer anfreunden – die Schotten brauchen nach dem 0:2 gegen Tschechien mehr.