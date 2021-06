"Geht raus und blamiert euch nicht!"

Seit 1927 hatte Henri Delaunay seine Idee einer Europameisterschaft hartnäckig vorangetrieben. Es war ein langatmiger Prozess. Das Schicksal wollte es, dass der Sekretär des französischen Fußballverbands die Premiere 1960 nicht mehr erleben sollte. Er starb 1955. Die UEFA würdigte Delaunays Verdienste posthum und benannte die Trophäe nach seinem Erfinder. Letzterer wäre heute garantiert stolz darauf, dass aus seinem "Baby" namens "Nationencup 1960" ein Mega-Event in elf Ländern mit 24 Mannschaften erwachsen ist.

Zum Auftakt hatten sich gerade einmal vier Teams für die Endrunde in Frankreich qualifizieren dürfen, das Eröffnungsmatch am 6. Juli 1960 in Paris erzielte dennoch die Wirkung eines Feuerwerks, es ist bis heute das trefferreichste in der EM-Geschichte. Jugoslawien schlug Frankreich 5:4.

Münzwurf in den Katakomben

Der erste Pokal wanderte in die Zauberhände von Star-Goalie Lew Jaschin bzw. der Sowjetunion, die sich 1968 über den Tisch gezogen fühlen sollte. Damals schien es, als müsste Gastgeber Italien um jeden Preis triumphieren. Das 0:0 nach 120 Minuten im Semifinale gegen die Sowjets war höchst schmeichelhaft, das Szenario danach kabarettreif, ja geradezu unüberschaubar – weil unter Ausschluss der Öffentlichkeit.

Die Entscheidung zugunsten der Squadra Azzurra fiel per Münzwurf in den Katakomben, wo der sowjetische Verbandspräsident Walentin Granatkin zum Sündenbock der "Seinen" wurde. Er hatte einen verhängnisvollen Probewurf verlangt, bei dem das Pendel zu Gunsten der Sowjets ausschlug. Als es wirklich darauf ankam, war Italien der lachende Sieger. Übrigens auch im Finale gegen Jugoslawien, das in zwei Matches in Rom entschieden wurde. Nach dem 1:1 im ersten Duell musste ein Wiederholungsspiel her, das mit 2:0 an die Azzurri ging.

Gut, dass Karl Wald, Friseur aus Frankfurt am Main und leidenschaftlicher Schiedsrichter, mit originellen Gedankengängen gesegnet war. Für den Münzwurf hatte er nur Verachtung übrig.

"So etwas ist doch kein Sieg, das ist keine Lösung, das ist einfach nichts", schimpfte er und erfand das Elfmeterschießen, das erst nach 47 Kommissionssitzungen und Sonderkonferenzen am 27. Juni 1970 vom Weltverband FIFA abgesegnet werden sollte.

Panenkas Kunstschuss

Dadurch war die Entscheidungsfindung fairer und das EM-Turnier 1976 mit dem Champion Tschechoslowakei in aller Munde. Ohne Karl Wald hätte Antonin Panenka, der seinen Penalty im Finale gegen Deutschland elegant, stoisch ruhig und im Zeitlupentempo in die Mitte des Tores lupfte und den legendären Sepp Maier verdutzt zurückließ, nicht diesen Bekanntheitsgrad erlangt. Bis heute gibt es erfolgreiche und kläglich gescheiterte Nachahmer.

Uli Hoeneß hat mit Karl Wald keine große Freude gehabt. Der DFB-Stürmer jagte den vorentscheidenden Elfmeter "in den Belgrader Nachthimmel".

Deutschland war Zweiter, der zweite Titel (nach 1972) sollte aber nur vier Jahre auf sich warten lassen. Dank Horst Hrubesch. Das "Kopfballungeheuer" entschied das Finale 1980 in Rom mit zwei Kopfballtoren gegen Belgien.

Es war übrigens das erste Turnier, das mit acht statt mit vier Teams über die Bühne ging.

Aus dem Urlaub zum Titel

Dieses Modell mit zwei Vierer-Gruppen, Semifinale und Endspiel wurde bis 1992 beibehalten und zu einem sensationellen und märchenhaften Abschluss geführt. Europameister in Schweden wurde jenes Team, das sich gar nicht für die Titelkämpfe qualifiziert hatte – Dänemark. Nachdem die Vereinten Nationen (UNO) im Balkan-Konflikt Sanktionen gegen Jugoslawien verhängt hatten, zog der Europäische Fußballverband (UEFA) nach und schloss die Nationalmannschaft am 31. Mai 1992 aus.

Dänemark rückte als Gruppenzweiter nach, Teamchef Richard Möller Nielsen, der gerade mit Renovierungsarbeiten in seiner Küche beschäftigt war, hatte nur zehn Tage bis zum Turnierstart, um seine Spieler zusammenzutrommeln und EURO-fit zu machen. 13 Akteure kamen aus dem laufenden dänischen Meisterschaftsbetrieb, die anderen aus dem Urlaub.

Sie wollten die EM genießen, die Ansprüche waren niedrig. "Jungs, geht raus und blamiert euch nicht. Macht euch stolz. Das reicht mir vollkommen" – Möller Nielsen hatte tiefgestapelt und letztlich hoch gewonnen. Die Blamierten waren am Ende die Deutschen, die das Endspiel 0:2 verloren.

Den Regelhütern des Fußballs ging nie der Schmäh aus. Aber nicht alles, was sie schufen, war auch großartig. Bei der EURO 1996 (erstmals mit 16 Teams) wurde das "Golden Goal" aus der Taufe gehoben. Bei Gleichstand nach regulärer Spielzeit sollte das Match mit dem ersten Tor in der Verlängerung beendet werden.

Sehr zum Ärger der Tschechen, die auf Oliver Bierhoffs 2:1 (95.) im "Wembley-Finale" nicht mehr reagieren durften. "Dem Tor folgte ein dreiminütiger Blackout, das Gefühl, dass ich das erste Golden Goal in der Geschichte der großen Turniere geschossen hätte, war nicht da. Was geschah, war etwas Unbegreifliches. Erstmals und letztmals in meiner Laufbahn habe ich danach mein Trikot ausgezogen", berichtete Bierhoff.

Im Jahr 2000 führten gleich zwei Golden Goals die Franzosen zum Triumph – eines im turbulenten Semifinale gegen Portugal und eines im Endspiel gegen die Italiener, die bis zur vierten Minute der Nachspielzeit 1:0 geführt hatten.

Griechenland ließ sich die Butter 2004 nicht vom Brot nehmen. Trainerfuchs Otto Rehhagel – liebevoll "König Rehakles" genannt – hatte limitierte spielerische Möglichkeiten mit einem Abwehr-Bollwerk der alten Schule (Libero inklusive) wettgemacht. "Hellas" gewann alle drei Matches der K.-o.-Phase 1:0 – gegen Frankreich, Tschechien und im Finale von Lissabon gegen den Hausherrn Portugal. Angelos Charisteas machte mit seinem goldenen Tor in der 57. Minute ein ganzes Land narrisch. Das Wunder war perfekt.

Als Vastic Geschichte schrieb

Österreichs EM-Endrunden-Zeitrechnung beginnt erst im Jahr 2008 – die Turnierpremiere war aber nicht einer sportlichen Errungenschaft, sondern einem Freilos, das Gastgeber nun einmal für sich beanspruchen dürfen, geschuldet.

Der Heimvorteil verlieh keine Flügel, nach drei Gruppenspielen ohne Sieg war die Reise zu Ende. Was blieb, ist ein Eintrag in die Geschichtsbücher. Der damalige LASK-Spieler Ivica Vastic kürte sich mit 38 Jahren und 257 Tagen zum bis heute ältesten EM-Torschützen. Der Routinier verwandelte beim 1:1 gegen Polen in der 93. Minute einen Elfmeter.

2016 (erstmals mit 24 Teams) sollte der zweite und bis dato letzte rot-weiß-rote Volltreffer folgen: Nach dem 0:2 gegen Ungarn und dem 0:0 gegen den späteren Triumphator Portugal trug sich Alessandro Schöpf beim 1:2 gegen Island in die Schützenliste ein. Das Tor zum Achtelfinale blieb trotzdem zu. Vielleicht wird heuer alles besser.