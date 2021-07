Fußball-EM steuert auf Torrekord zu

Vor den beiden Semifinali und dem Endspiel fielen 136 Treffer, was einen Schnitt von 2,83 ergibt. Seit der Einführung der Gruppenphase 1980 waren die durchschnittlich 2,74 Tore bei der EM 2012 in Polen und der Ukraine der Rekord. Die jetzige Torproduktion hebt sich am deutlichsten von jener der EURO 2016 in Frankreich ab. Nur 2,11 Tore fielen damals pro Match.

Der Kampf um die Torjägerkrone verspricht Spannung - fix ist seit Samstag, dass es für Patrik Schick nicht reichen wird. Der Tscheche traf beim 1:2 im Viertelfinale gegen Dänemark zum fünften Mal und zog dadurch mit Cristiano Ronaldo gleich, allerdings gelang dem ebenfalls schon ausgeschiedenen Portugiesen zudem ein Assist, weshalb er derzeit die Schützenliste vor Schick anführt. Gefahr droht dem ehemaligen Weltfußballer unter anderem noch von den Engländern Harry Kane und Raheem Sterling, die bei jeweils drei Toren halten.

Der aktuelle Stand in der Torjägerwertung dieser EM:

Cristiano Ronaldo, Portugal (5 Tore, 1 Vorlage, 360 Minuten gespielt) Patrik Schick, Tschechien (5/0/404) Karim Benzema, Frankreich (4/0/349) Emil Forsberg, Schweden (4/0/371) Romelu Lukaku, Belgien (4/0/444) Xherdan Shaqiri, Schweiz (3/1/371) Raheem Sterling*, England (3/1/404) Kasper Dolberg*, Dänemark (3/0/158) Robert Lewandowski, Polen (3/0/270) Georginio Wijnaldum, Niederlande (3/0/360)

* noch im Turnier

Die Torjägerliste errechnet sich nach folgenden Kriterien:

1. erzielte Tore

2. gegebene Vorlagen

3. am wenigsten gespielte Minuten

4. erzielte Tore in der Qualifikation