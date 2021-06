Dieser Achtelfinal-Montag bei der EURO 2021 geht in die Geschichte ein. Mehr Spektakel als in diesen beiden Matches in Kopenhagen und Bukarest, wo insgesamt 23 Tore fielen, ist nicht möglich. Nachdem sich Spanien in Dänemark gegen Kroatien mit 5:3 nach Verlängerung durchgesetzt hatte, schaffte die Schweiz das „Wunder“ und eliminierte Weltmeister Frankreich, der sich 4:5 im Elfmeterschießen geschlagen geben musste. Nach 120 Minuten war es 3:3 gestanden. Am Freitag (18 Uhr) kommt es