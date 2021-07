Für Italien ist der Moment der Revanche gekommen

Die Engländer haben mit dem 2:0-Sieg im Achtelfinale ihren "Deutschland-Fluch" besiegt. Morgen (Wembley-Stadion, 21 Uhr, ORF eins live) möchten die Italiener ihre Spanien-Albträume ein für alle Mal beenden.

Zwei Mal waren die Spanier bei den erfolgsversprechenden italienischen Erfolgsanläufen seit dem WM-Titelgewinn im Jahr 2006 im Weg gestanden. 2008 gaben die Italiener im Wiener Ernst-Happel-Stadion indirekt den Startschuss für die jahrelange spanische Vorherrschaft. 2008 war man im EM-Viertelfinale nur einen Elfmeter vom Aufstieg gegen die Spanier entfernt. Doch während die Italiener vergaben, schoss Cesc Fabregas die Spanier zum Aufstieg, dem eine Woche später der Titel folgte.

2008: Di Natale verschoss Bild: EPA

Für die Spanier war es der Beginn einer goldenen Ära, für Europas Fußball der Moment, in dem der ästhetische Offensivfußball die Mauertaktik spektakulär ablöste. Zwei Jahre später machten sich die Spanier in Südafrika zum Weltmeister. Für Italien, 2008 noch regierender Weltmeister, war es der Beginn eines Absturzes. Zwar gab es bei der Europameisterschaft 2012 eine kurze – und eher unerwartete – Unterbrechung. Der Einzug ins EM-Finale wurde als Sensation gewertet. Beim 0:4 im Finale gegen die Spanier wurden die Italiener verschlungen. Noch nie wurde eine Mannschaft in einem Endspiel derart vorgeführt. Es sollte aber auch für die Spanier der letzte triumphale Moment bleiben. Von einem Semifinale bei einer EM oder WM konnten beide seither nur noch träumen.

Der nächste Schritt

Eines der beiden Teams wird dem großen Titeltraum morgen einen Schritt näherkommen. Die Favoritenrolle liegt nach den mageren spanischen Leistungen bei Italien. Auch deshalb, weil das eigene Offensivspiel aktuell an die besten spanischen Zeiten erinnert. Und damit die Balance bestehen bleibt, halten die beiden Abwehr-Routiniers Giorgio Chiellini und Leonardo Bonucci gemeinsam mit dem starken Torhüter Gianluigi Donnarumma die Abwehr zusammen. "Wir träumen weiter, aber mit den Füßen auf dem Boden", sagte Bonucci, der in den vergangenen Jahren bei allen italienischen Tiefschlägen dabei gewesen war.

2012: Debakel im Finale Bild: EPA

Und die Italiener werden auch für ihren schwerverletzten Teamkollegen Leonardo Spinazzola spielen, der nach seinem Achillessehnenriss monatelang pausieren muss. Stürmer Lorenzo Insigne: "Dieser Teamspirit unterscheidet uns von den anderen Mannschaften: Wir opfern uns füreinander auf, so kann man weit kommen." (haba)