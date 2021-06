Freudentränen bei Gregoritsch: "Das bedeutet mir alles"

Es war eine Sekunde, in der die Last eines gesamten Jahres abgefallen ist. Michael Gregoritsch war der große und unerwartete Held beim 3:1-(1:1)-Traumstart der österreichischen Fußball-Nationalmannschaft bei der EURO 2021 gegen Nordmazedonien. Er war den Gegnern um einen Schritt voraus, als bereits längst das große Zittern und der Blick auf die Uhr begonnen hatte. Sein Tor zum 2:1 kann diese Europameisterschaft des österreichischen Nationalteams grundlegend verändern.

"Das bedeutet mir alles. Ich habe ein unglaublich schwieriges Jahr hinter mir. Dieses Tor ist für alle, die an mich geglaubt haben. Für meine Familie, für meine Freundin", sagte Gregoritsch mit Tränen in den Augen.

Andreas Ulmer feierte mit dem Torschützen zum 2:1. Bild: APA

Im Jahr 2021 war er nur auf rund 152 Spielminuten beim deutschen Bundesligisten FC Augsburg gekommen. Seinen letzten Liga-Treffer erzielte er beim 2:2 gegen seinen Ex-Klub Schalke 04 im Dezember 2020. Dennoch hatte ihn Teamchef Franco Foda in den EM-Kader einberufen und dafür auch viel Kritik eingesteckt. "Bei Michael ist es so, dass er im Klub wenig gespielt hat – trotzdem hat er bei uns im Nationalteam immer seine Leistung gebracht. Ich konnte mich immer auf ihn verlassen, deshalb fiel die Entscheidung auch auf ihn. Bei den Testspielen hat er noch nicht getroffen. Zum Glück hat er sich dieses Tor für die EM aufgehoben."

Bei Marko Arnautovic waren Fodas Gedankengänge klar. "Er würde bei mir immer spielen, wenn er topfit ist. Aber aktuell war es nach der langen Verletzungspause besser, ihn erst im Laufe des Spiels zu bringen. Wie es dann gegen die Niederlande aussieht, werden wir nach den Trainings in den nächsten Tagen sehen. Es ist nicht unmöglich, dass Marko dann gegen die Niederlande startet."

Auch David Alaba konnte sich mit der neuen Rolle als Chef in der Dreierabwehr gut anfreunden. "Der Teamchef hat mir diese Überlegungen und Ideen mitgeteilt, wir haben uns auch darüber mehrmals unterhalten. Der Trainer hat sich dann auch auf Basis der Gegneranalyse dafür entschieden, das ist auch sehr gut aufgegangen. Ich habe ihm versprochen, dass ich der Mannschaft dort bestmöglich helfen werde, wo man mich aufstellt."

Mittelfeldspieler Konrad Laimer hob vor allem die Moral nach dem unglücklichen Gegentor zum 1:1 hervor. "Jeder kann laufen, jeder kann verteidigen, da muss man auch mit sehr viel Geduld spielen. Das haben wir dann auch bis zum Schluss gemacht."

„Eriksen, bleib stark“ – eine feine Geste von Michael Gregoritsch an die Adresse des dänischen Stars Bild: APA

Aufstellung am Spieltag

Foda hatte der Mannschaft erst am Spieltag die Aufstellung mitgeteilt. "Die gibt es auch bei der EM erst drei Stunden vor dem Spiel. Wir haben auch im Training immer flexibel mit Dreier- und Vierabwehrkette trainiert. Für mich war es kein Risiko, sonst hätte ich es nicht gemacht. Ich war mit David in den letzten zwei, drei Tagen in Kontakt. Wenn es in die Hose gegangen wäre, dann wäre die Kritik natürlich groß gewesen. Ich gratuliere der Mannschaft. Sie hat mit dem ersten EM-Sieg für Österreich überhaupt Geschichte geschrieben."