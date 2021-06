Es sind viele Puzzlesteine, die das azurblaue Gesamtkunstwerk ergeben

Es sind so viele kleine Puzzlesteine, die diese italienische Fußball-Nationalmannschaft zu einem Gesamtkunstwerk machen. Die Auferstehung nach der Bankrotterklärung in Form der verpassten Teilnahme an der Weltmeisterschaft 2018 in Russland begann mit einer klaren Ansage des neuen Teamchefs Roberto Mancini. Er lässt so offensiv spielen, wie er kommuniziert. Wenn er schon eine italienische Nationalmannschaft übernehme, dann nur, um mit ihr ganz Großes zu erreichen.