Es waren nur 600 Sekunden (inklusive Nachspielzeit), die Deutschlands stolzes Fußball-Nationalteam von der zweiten Blamage in Folge bei einem großen Turnier trennten. Hätte Bayern-Star und "Joker" Leon Goretzka nicht in seinem Stadion, der Münchner Allianz-Arena, in der 84. Minute das 2:2 gegen Ungarn erzielt, wäre die Bundestrainer-Ära Jogi Löw trostlos zu Ende gegangen.