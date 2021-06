Eriksen: "Spielt alle für Dänemark!"

Dänemarks Fußball-Star Christian Eriksen hat sich gestern zum ersten Mal seit seinem Zusammenbruch am Samstagabend im EM-Match gegen Finnland (0:1) an die Öffentlichkeit gewandt. "Großen Dank für eure lieben und großartigen Grüße und Nachrichten aus der ganzen Welt. Das bedeutet mir und meiner Familie sehr viel", schrieb der 29-Jährige in einer Instagram-Botschaft.

Ein Foto, das der dänische Verband veröffentlichte, zeigt Eriksen lächelnd und mit erhobenem Daumen in seinem Krankenhaus-Bett. "Mir geht es gut – unter diesen Umständen. Ich muss immer noch durch einige Untersuchungen im Krankenhaus, aber ich fühle mich okay. Jetzt werde ich bei den nächsten Spielen mit den Burschen des dänischen Teams jubeln. Spielt alle für Dänemark!"

Die Worte des 29-jährigen Stars von Inter Mailand, der nach seinem Kollaps reanimiert werden musste, sollten seinen Nationalmannschaftskollegen Berge geben. Noch immer sitzt der Schock tief, es bleibt nicht mehr viel Zeit bis zum zweiten EM-Auftritt morgen (18 Uhr) gegen Belgien. Es wird ein höchst emotionales Match – wieder im Parken zu Kopenhagen, wo sich das Drama um Eriksen abspielte.

Werden alle bereit sein?

Dänemarks Teamchef Kasper Hjulmand ist die Sensibilität der Situation bewusst. Er geht sehr behutsam mit seinen Spielern um. "Es ist noch zu früh, um zu sagen, ob jeder Spieler mental bereit sein wird, das Match am Donnerstag zu bestreiten. Und es ist völlig in Ordnung, wenn es einige Spieler gibt, die emotional nicht bereit sind."

Zur Erinnerung: Eriksens guter Freund, Kapitän Simon Kjaer, der ein brillanter Ersthelfer in der Notlage gewesen war, sah sich gegen Finnland gegen Mitte der zweiten Hälfte nicht mehr in der Lage, das Spiel fortzusetzen. Der AC-Milan-Verteidiger ließ sich auswechseln.

Coach Hjulmand blickt wieder zuversichtlicher auf die nächste Begegnung, die rein sportlich auch eine gewisse Drucksituation mit sich bringt. Eine Niederlage gegen die Nummer eins der Welt, Belgien, würde die Aufstiegschancen minimieren.

Wie auch immer: Diesem dänischen Team verzeiht man alles, Ergebnisse werden in der Öffentlichkeit als zweitrangig wahrgenommen. Auf dem Ofelia-Platz im Zentrum Kopenhagens haben hunderte Menschen eine weiße Wand am Rande einer Fanzone mit Graffiti und Genesungswünschen für Eriksen bemalt. Die Wand ist mit Grußbotschaften übersät. Auch in unmittelbarer Nähe des Krankenhauses, in dem sich Eriksen erholt, ist eine Mauer mit einem ihm gewidmeten Graffiti geschmückt. Es sind wunderschöne Bilder, die wir Ihnen nicht vorenthalten wollen.

