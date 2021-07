Englands Heimweh: Rom soll nur ein Zwischenstopp sein

Erst heute in Rom Außenseiter Ukraine schlagen, dann im Halbfinale gegen Dänemark oder Tschechien vor bis zu 60.000 Fans im heimischen Wembley-Stadion den Einzug ins Endspiel zelebrieren – ganz England träumt bereits von der finalen Krönung in London am 11. Juli.

Die Fans dürfen vom ersten Titel seit der WM 1966 träumen, die Mannschaft nicht. Teamchef Gareth Southgate sprach vor dem heutigen Viertelfinale von einem "gefährlichen Moment: Wir dürfen nicht nachlassen. Unsere Mentalität wird enorm wichtig sein, wir brauchen den Fokus wie gegen Deutschland." Auch, wenn der Gegner "nur" der krasse Außenseiter Ukraine ist.

Bei der WM 2018 in Russland war der dritte Platz des jungen englischen Teams noch eine Überraschung. Vor drei Jahren ebneten gute Standardsituationen und Tore von Harry Kane den Weg. Dem aktuellen Team fehlte diese Leichtigkeit bisher.

Jack Grealish ist der englische Fan-Liebling. Darf er heute seine Kreativität ins Spiel bringen? Bild: APA/AFP

Der Spielwitz fehlt

Southgate sucht in der Offensive noch die richtige Mischung. Sein Vertrauen in den schon hart kritisierten Kane machte sich im Achtelfinale gegen Deutschland (2:0) erstmals bezahlt, als der überspielt wirkende Kapitän sein erstes Turniertor erzielte. Raheem Sterling, dem zweiten Fixpunkt, gelangen drei Treffer. Rund um dieses Duo ist der Wechsel die einzige Konstante. Ob Phil Foden, Jack Grealish, Mason Mount, Marcus Rashford oder Bukayo Saka – keine der hochveranlagten Alternativen konnte Southgate bisher nachhaltig überzeugen. Der um 85 Millionen Euro von Dortmund zu Manchester United gewechselte Jadon Sancho bekam erst sechs Einsatzminuten.

Grealish sammelte gegen Deutschland die meisten Argumente: Zuerst leitete der Aston-Villa-Spielmacher nach seiner Einwechslung das 1:0 ein, Kanes 2:0 bereitete er direkt vor. Absoluter Fan-Liebling war der 25-Jährige schon davor gewesen. Mit seiner Lässigkeit bringt er den so oft fehlenden Spielwitz ins englische Team. Es ist sicher kein Nachteil für Grealish, dass er Kapitän Kane zuletzt als besten Spieler, mit dem er je gespielt habe, bezeichnete. "Er ist ein tödlicher Finisher."

Einziges Team ohne Gegentor

Was im Vergleich zur WM blieb, ist die stabile Defensive: Als einziges Team ist England noch ohne Gegentor. Torhüter Jordan Pickford, nach einer durchwachsenen Saison bei Everton keineswegs unumstritten, ist nun sogar auf dem

Weg, eine Turnier-Bestmarke von England Tormann-Legende Gordon Banks zu übertreffen: 1966 war Banks auf dem Weg zum WM-Titel vier Partien ohne Gegentor geblieben.

Zum ersten Mal bei dieser EM treten die "Three Lions" heute nicht in London an. Während beim 2:0 gegen Deutschland über 40.000 fast ausschließlich englische Fans in London eine riesige Party gefeiert hatten, wird die Unterstützung von den Rängen in Rom verhalten ausfallen: Als Vorsichtsmaßnahme gegen die Verbreitung der Coronavirus-Mutante Delta mussten britische Bürger ihre gekauften Tickets zurückgeben oder an in Italien lebende Freunde oder Verwandte weitergeben.

