Die schwindenden Kräfte in Kombination mit Verletzungspech hätten Dänemark in diesem EURO-Semifinale gegen England (1:2 n. V.) nur eine einzige realistische Chance ermöglicht. Und die wäre ein Elfmeterschießen gewesen mit einem bärenstarken Torhüter namens Kasper Schmeichel, der – wie bei Harry Kane in der 104. Minute gesehen – ein Spezialist für diese nervenstrapazierenden Eins-gegen-eins-Duelle vom ominösen Punkt ist.