Einst hat der frühere SV-Ried- und Austria-Wien-Spieler Emin Sulimani gemeinsam mit Marko Arnautovic und Co. in Österreichs U21-Team gespielt. Später hat der Welser, dessen Vater aus Nordmazedonien stammt, ein Angebot abgelehnt, im Nationalteam von Österreichs EM-Auftaktgegner zu spielen. Im OÖN-Interview spricht der 34-jährige Welser über das für ihn ganz besondere Spiel am Sonntag in Bukarest und vergleicht die beiden Mannschaften miteinander.