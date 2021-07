"Ich denke, dass es ein italienischer Spieler verdient, in der Nationalelf zu spielen, während derjenige, der nicht in Italien geboren ist, auch wenn er italienische Verwandte hat, es nicht verdient", sagte der jetzige Teamchef Roberto Mancini 2015. Damals war er Inter Mailands Trainer und kritisierte Teamchef Antonio Conte, weil dieser den gebürtigen Brasilianer Eder und den aus Argentinien stammenden Franco Vazquez in den Kader nominiert hatte.