Die Ukraine zapft die Reserven an

Die Ukraine hat mit dem EURO-Viertelfinaleinzug den größten Erfolg in der nationalen Fußball-Geschichte realisiert, der Hunger ist freilich nicht gestillt. Heute (21 Uhr) wollen die Blau-Gelben, die in der Gruppenphase Österreich 0:1 unterlegen waren, einen "Riesen" ärgern. "Wir wissen, dass England Favorit ist, aber wir haben es bis hierher geschafft, also werden wir so lange kämpfen, wie wir können", sagte Mittelfeldspieler Taras Stepanenko vor dem Kräftemessen im Olympiastadion zu Rom. "Der Fußball ist unberechenbar. Wir haben gesehen, wie die Schweiz gegen Frankreich gewonnen hat. Also kann alles passieren", ergänzte der 31-Jährige.

Die zentrale Frage ist, wie es um die Kraftreserven bestellt ist. Das Match gegen Schweden (2:1 nach Verlängerung) hat der Mannschaft von Star-Coach Andrej Schewtschenko alles abverlangt. Das weiß auch der ehemalige ukrainische Teamchef Jozsef Szabo: "Grundsätzlich ist mein Gefühl positiv. Ich weiß aber nicht, ob sich die Burschen rechtzeitig erholen können. Das Spiel gegen Schweden war körperlich und mental so anstrengend. Es war auch sehr emotional – und sie hatten nur drei Tage Zeit, um das zu verarbeiten", erklärte der 81-Jährige.

Mit dem Schauplatz Rom können die Ukrainer sehr gut leben, weil England die bedingungslose Rückendeckung aus dem Wembley-Stadion (vorübergehend) abgeben muss. "Wir werden den Three Lions alles abverlangen", verspricht Starstürmer Andrej Jarmolenko, Legionär in Diensten von West Ham United. (alex)