ÖFB-Teamchef Franco Foda wird heute im entscheidenden letzten Gruppenspiel gegen die Ukraine seiner EM-Formation wohl treu bleiben. Marko Arnautovic wird spielen und dürfte der einzige personelle Wechsel sein. Er muss das Überraschende in das bisher enttäuschende Offensivspiel bringen.

Leichter wird das Herausspielen von Chancen im Vergleich zum 0:2 gegen die Niederlande nicht, auch wenn die Ukrainer individuell bei weitem nicht so gut besetzt sind wie die Elftal – außer, das ÖFB-Team nimmt endlich Tempo auf und bewegt die gegnerische Defensive mit zumindest angedeuteten Tiefenläufen.

Im Spielaufbau aus der Abwehr könnte ein Positionstausch helfen: David Alaba wechselte in beiden bisherigen Gruppenspielen in der Schlussphase mit Martin Hinteregger die Plätze. Alaba kann auf seiner besten Position als linker Halbverteidiger viel mehr am Ball beitragen. Gegen Nordmazedonien bereitete er das 2:1 vor, gegen die Niederlande verpuffte die Umstellung in der allgemeinen Unordnung.

Es ist zu erwarten, dass die Ukraine kein Problem damit haben wird, Österreich den Ball zu überlassen – so wie gegen die Niederlande (2:3), bei der die Mannschaft von Teamchef Andrej Schewtschenko gerade 38 Prozent Ballbesitz verzeichnete. Dazu reicht den Ukrainern ein Punkt für Platz zwei, weswegen sie wohl auf Konter lauern werden. Mit Andrej Jarmolenko und Roman Jaremtschuk können zwei bisherige EM-Zweifachtorschützen dem ÖFB-Team im Gegenangriff wehtun. Die Kontergefahr wird umso größer, wenn Österreich wie gegen die Niederlande im Gegenpressing so schlecht abgestimmt ist.

Die Minimalanforderung für das ÖFB-Team vor dem EM-Ankick war das Achtelfinale. Gegen nominell stärkere Gegner wie gegen die Niederländer holte das ÖFB-Team traditionell unter Foda in Pflichtspielen nichts Zählbares. Die Ukraine ist ein Team auf qualitativer Augenhöhe. Wer bei einer EM nicht nach der Gruppenphase nach Hause fahren will, muss gegen diesen Gegner zumindest den notwendigen Punkt holen. Ansonsten muss "Enttäuschung" als Titel über der EURO-Bilanz stehen.