Diese Fußball-Europameisterschaft 2021 serviert 51 Matches in elf Stadien und ebensovielen Ländern. Die logistische Herausforderung ist enorm, die Aussicht auf "volle Häuser" aufgrund der Corona-Pandemie fast null. Maßgebend sind immer die Entscheidungen der lokalen Behörden. Und die ticken in Budapest ziemlich großzügig. Der ungarische Ministerpräsident Viktor Orban hält nichts von Restriktionen und füllt das Nationalstadion, die Puskas Arena, bis auf den letzten Platz an.