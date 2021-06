Die Schweiz träumt vom "Wunder von Bukarest"

Trotz des denkbar knappen Scheiterns an Italien im EURO-Achtelfinale wird Österreichs Fußballteam die Bukarester Arena Nationala in bester Erinnerung behalten. Dort gelangen die beiden Siege über Nordmazedonien (3:1) und die Ukraine (1:0). Das wissen natürlich auch die Schweizer, die sich bereit fühlen, in die rot-weiß-roten Fußstapfen zu treten. Allerdings stellt sich heute (21 Uhr, ORF 1 und nachrichten.at) im Achtelfinale mit Frankreich der vermeintliche "Riese" des Turniers in den Weg. Die Equipe Tricolore ist amtierender Weltmeister, aber in der Gruppenphase nicht unantastbar gewesen. Ungarn erreichte ein beachtliches 1:1, Portugal ein 2:2.

Das macht den Eidgenossen Mut für das Duell mit dem westlichen Nachbarn, der in diesem Jahrtausend noch nicht zu schlagen war. "Jede Serie geht einmal zu Ende. Wir haben eine Chance", betont Liverpool-Star Xherdan Shaqiri, der die Schweiz mit zwei Toren beim 3:1 gegen die Türkei in die K.-o.-Phase geschossen hat.

Französische Abwehrsorgen

Jetzt träumt der 29-Jährige vom ersten Sieg über die Franzosen seit Mai 1992. Damals – bei diesem 2:1 in Lausanne auf freundschaftlicher Ebene – war Shaqiri gerade einmal sieben Monate alt. Inzwischen ist Frankreich zweimal Weltmeister (1998, 2018) und Europameister 2000 geworden. An der Favoritenrolle scheint also nicht zu rütteln zu sein. Doch "Les Bleus" haben Probleme – vor allem in der Defensive. Mit Lucas Digne und Lucas Hernandez dürften gleich zwei gestandene Verteidiger ausfallen.

Die Schweiz täte also – bei allem Respekt vor der französischen Offensivpower mit dem Trio Kylian Mbappe, Karim Benzema und Antoine Griezmann – gut daran, sich etwas zuzutrauen. Im Gruppenspiel gegen die Italiener war das nicht der Fall, die Niederlage fiel mit 0:3 (hoch-)verdient aus.

"Unterklassige Mannschaft"

Vielleicht spuckt Frankreichs ehemaliger Teamspieler Willy Sagnol deshalb große Töne: "Die Schweiz gehört nicht zu den Top-Fünf-Nationen Europas, sie sind nicht Belgien, Holland, England. Ich hoffe, dass wir schlechte Angewohnheiten ablegen und gegen eine unterklassige Mannschaft nicht in einen falschen Rhythmus verfallen."

Zuletzt trennten sich Frankreich und die Schweiz bei der EM 2016 in der Gruppenphase torlos. Eine "Nullnummer" wird es heute nicht geben, ein Gewinner muss her, und sei es erst nach Elfmeterschießen.

Frankreich hat seit dem 2018 in Russland eroberten WM-Pokal nur dreimal verloren – in den Niederlanden (0:2), in der Türkei (0:2) und gegen Finnland (0:2). Die Schweiz würde diese Liste gerne verlängern und erstmals seit 1954 ein Viertelfinale bei einem großen Turnier erreichen. Dafür braucht es das "Wunder von Bukarest". (alex)