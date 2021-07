Die Schweiz hat mit dem Viertelfinale nicht genug

"Wir waren zwei Tage lang zufrieden. Jetzt müssen wir wieder hungrig sein." Der Schweizer Teamchef Vladimir Petkovic schwört die "Nati" nach dem dramatischen Achtelfinalsieg gegen Weltmeister Frankreich auf die nächste Überraschung ein: Heute soll in St. Petersburg mit Spanien der nächste übermächtige Gegner in die Knie gezwungen werden (18 Uhr).

"Man kann nicht sagen, wir sind zufrieden, in das Viertelfinale gekommen zu sein. Wir wollen weiterkommen", sagte der 57-Jährige. Er muss sich heute etwas einfallen lassen: Sein Kapitän Granit Xhaka, gegen Frankreich überragend, ist gesperrt.

Das Herz fehlt

"Granit ist unser Herz auf dem Platz", sagte Torhüter Yann Sommer. Wem jetzt die Stunde schlagen wird, ließ Petkovic gestern offen. "Xhaka ist ein sehr wichtiger Spieler, aber wir haben weitere gute Spieler." Mönchengladbachs Denis Zakaria, Frankfurts Djibril Sow und der Mainzer Edimilson Fernandes sollen sich als Alternativen anbieten. Petkovic: "Ich habe eine Idee. Nach einer Nacht Schlaf werde ich es der Mannschaft kommunizieren." Eines ist fix: Xherdan Shaqiri tritt das Erbe als Kapitän an. "Das ist purer Stolz, der in mir ist, dass ich die Mannschaft führen kann", sagte der 29-jährige Liverpool-Offensivspieler.

Ein Sieg in 22 Duellen

Insgesamt gelang den Schweizern erst ein Sieg in 22 Partien gegen Spanien – bei der WM 2010 in Südafrika in der Gruppenphase. Gegen den amtierenden Europameister und die Nummer zwei der FIFA-Weltrangliste, der in zuvor 48 Spielen nur eine Niederlage kassiert hatte, schaffte man mit einem 1:0 die Sensation. Dank einer starken Abwehrleistung und Glück rettete die Mannschaft des damaligen Teamchefs Ottmar Hitzfeld den Vorsprung über die Zeit. Trotz des Sieges verpassten die Schweizer den Einzug in die K.-o.-Phase, Spanien hingegen wurde erstmals Weltmeister.

Am Spiel der Spanier hat sich seitdem wenig geändert, die Schweizer werden diesmal allerdings die Flucht nach vorne antreten – so wie in den beiden Duellen in der Nations League. Im Oktober 2020 hatten die Spanier das Heimspiel in Madrid mit 1:0 gewonnen. Einen Monat später rettete ein Tor in der 89. Minute durch Gerard Moreno die Spanier beim 1:1 in Basel vor einer Niederlage.

"Wir haben oft bewiesen, dass wir uns nicht hinten reinstellen. Wir werden uns normales Spiel bringen", sagte Shaqiri und versprach: "Wenn wir hundertzwanzig Prozent bringen, ist vieles möglich." So wie im Achtelfinale gegen Frankreich. Dieser Sieg "zeigte uns allen auf, zu was wir fähig sind, wenn wir zusammenhalten", erklärte Mittelfeldmann Remo Freuler. Das Erfolgsrezept soll auch diesmal aufgehen. Petkovic: "Der Gegner ist Favorit. Wir müssen selbstbewusst sein und defensiv gut stehen. Und mehr laufen als der Gegner." St. Petersburg war zuletzt allerdings kein guter Boden: 2018 verlor die Schweiz dort im WM-Achtelfinale gegen Schweden mit 0:1.