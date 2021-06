Die Niederländer denken schon an das Finale

Die erste Hürde ist am Sonntag im Achtelfinale in Budapest gegen Tschechien (18 Uhr). Der Turnierbaum mit Wales oder Dänemark in einem möglichen Viertelfinale meint es gut mit den Niederländern. "Ohne Tschechien herabsetzen zu wollen, weil sie ein gutes Team sind: Das ist nicht schlecht", sagte Mittelfeldmotor Georginio Wijnaldum. "Natürlich wollen wir ins Finale." Die Hoffnungen der Tschechen ruhen auf Patrik Schick, der in der Vorrunde alle bisherigen drei Tore erzielte. Den gesperrten Linksverteidiger Jan Boril dürfte Pavel Kaderabek vertreten. "Es wird ein schwieriges Match. Die Niederländer haben immense Qualität, vor allem vorne", sagte der Hoffenheim-Legionär.