Die "goldene Generation" auf dem Scheideweg

Platz eins in der FIFA-Weltrangliste ist zwar ganz nett, dem belgischen Fußballverband bringt diese Spitzenposition aber genau gar nichts. Was zählt, sind Trophäen bei großen Turnieren – und davon haben die "Roten Teufel" bis heute keine einzige in der Vitrine. Der Vize-Europameistertitel 1980 für die erste "goldene Generation", die 1986 auch ins WM-Semifinale vorstoßen sollte, und Rang drei bei der WM 2018 stehen unverändert als größte Erfolge zu Buche.

Der letzte Schritt will einfach nicht gelingen, dabei war das aktuelle Team von Roberto Martinez mit so vielen Vorschusslorbeeren in diese EURO 2021 geschickt worden. Das Ensemble um Superstürmer Romelu Lukaku hatte die Gruppenphase – abgesehen von der ersten Halbzeit gegen Dänemark – ohne Punktverlust gemeistert, das Achtelfinale gegen Portugal (1:0) wurde nach biederer Vorstellung zur Abwehrschlacht, das Viertelfinale gegen Italien (1:2) zur verdienten Endstation.

Das gewisse Etwas hat gefehlt – vielleicht auch mehr von dieser jugendlichen Unbekümmertheit, für die etwa der 19-jährige Jeremy Doku von Stade Rennes steht. Der "Flügelflitzer" war derjenige, der den Italienern die größten Probleme bereitet hat.

Andere hingegen scheinen über ihren Zenit hinaus zu sein. Belgien stellte mit einem Schnitt von 29,2 Jahren das älteste Team der EURO, die Dreier-Abwehr mit Alderweireld (32), Vermaelen (35), Vertonghen (34) bekommt vielleicht noch eine Chance auf der großen Bühne. Zeitnah. Schon im Dezember 2022 geht in Katar die nächste Weltmeisterschaft über die Bühne, danach steht der zweiten "goldenen Generation" ein Umbruch ins Haus.

Bleibt Martinez Teamchef?

"Fußball kann manchmal grausam sein", sagte Belgiens Teamchef Martinez, der sich – was seine persönliche Zukunft anbelangt – bedeckt hält: "Die Niederlage ist noch zu frisch. Ich möchte nichts aus der Emotion heraus sagen." Doch es muss etwas passieren. Das weiß auch Kevin de Bruyne: "Es ist klar, dass jetzt die Jugend nachkommt. Wir haben großes Potenzial, es tut weh, dass wir es bei der EURO nicht immer abrufen konnten", erläuterte 30-jährige Regisseur.

Die "Roten Teufel" haben zwar nur vier ihrer jüngsten 36 Länderspiele verloren, in Erinnerung bleiben aber zwei schmerzhafte Niederlagen. Die erste war das 0:1 gegen Frankreich im WM-Semifinale 2018, die zweite das 1:2 gegen Italien am Freitag. (alex)