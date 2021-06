Der Vize-Weltmeister ist bereit, die "Rote Furie" zu ärgern

Zu alt, zu langsam, nicht hungrig genug – Vize-Weltmeister Kroatien war in der EURO-Gruppenphase heftiger Kritik aus der Heimat ausgesetzt gewesen. Doch gegen Schottland (3:1) gelang der Befreiungsschlag. Auch der heutige Achtelfinal-Gegner Spanien (18 Uhr, ORF 1) kommt direkt aus dem "Jammertal", die Chancen-Vernebler a. D. schossen sich mit einem 5:0-Kantersieg über die Slowakei den Frust von der Seele und für die K.-o.-Phase warm. In Kopenhagen soll die Tor-Party für die "Rote Furie" in die Verlängerung gehen. Das Team von Luis Enrique hat zwar von den jüngsten 27 Länderspielen nur eines verloren (0:1 in der Ukraine), aber im bis dato letzten Kräftemessen mit den Kroaten das Nachsehen gehabt. Es war ein 2:3 in der UEFA Nations League am 15. November 2018. Verteidiger Tin Jedvaj krönte einen spektakulären Abend in Zagreb mit dem Tor in der 93. Minute.

Klar, dass die Kroaten gerne darauf zurückblicken. Heute werden die Karten neu gemischt – mit einer interessanten Konstellation. Es wird genau ein Spieler von Real Marid auf dem Rasen des "Parken"-Stadions erscheinen, aber der trägt kein spanisches Trikot. Die Rede ist von Luka Modric, der mit seinen 35 Jahren immer noch Großes leisten kann. Sein sehenswerter Schuss zum 2:1 gegen Schottland hat erst das Tor zum Achtelfinale aufgestoßen. "Jetzt sind wir im Turnier, ich hoffe, dass unsere Reise noch sehr weit geht", sagte der Mittelfeldregisseur, der heute aber auf seinen kongenialen Partner verzichten muss. Der zweifache EM-Torschütze Ivan Perisic (Inter Mailand) fällt wegen Corona aus.