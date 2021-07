Der Berg war für die Ukraine zu hoch

"Wir haben es versucht, aber dieser Berg stellte sich als zu hoch für uns heraus", sagte Ukraines Teamchef Andrej Schewtschenko nach der Lehrstunde im Viertelfinale in Rom gegen England (0:4).

England offenbarte die eklatanten Abwehrschwächen im Kader des ehemaligen Weltklassestürmers. "Der England-Sieg war schwer verdient", sagte Kapitän Andrej Jarmolenko. "Wir sind ausgeschieden, aber man sollte sich ansehen, gegen wen: Meiner Meinung nach haben wir gegen eines der besten Teams der Welt verloren." Gegen eine Topmannschaft fehlte das Werkzeug.

"Wir haben ein großartiges Turnier gespielt", sagte Schewtschenko trotzdem stolz. "Wir sind unserem Stil treu geblieben, die Spieler haben alles gegeben. Es ist wahrscheinlich noch etwas zu früh für uns, solche Berge zu besteigen."

Als Dritter in der Österreich-Gruppe C waren die Ukrainer in das Achtelfinale gerutscht und hatten dort Schweden ausgeschaltet. 2012 und 2016 waren sie noch in der Vorrunde ausgeschieden. Nur bei der WM 2006 unter Teamchef Oleg Blochin ging es nach der Gruppenphase weiter, ehe gegen Italien ebenso im Viertelfinale Endstation war.