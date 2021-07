Das war unsere EURO

Im Wembley-Stadion von London findet morgen mit dem Endspiel zwischen England und Italien (21 Uhr) der finale Höhepunkt einer denkwürdigen Fußball-Europameisterschaft statt. Eine Endrunde mit elf verschiedenen Gastgebern, verstreut über ganz Europa mit einer asiatischen Außenstelle in Baku, hat es noch nie zuvor gegeben. Für Fans, die live dabei sein wollten, gab es aufgrund der in den Ländern verschieden praktizierten Corona-Verordnungen zum Teil unüberwindbare Hürden. Auf sportlicher Ebene erlebte man spannende Spiele, zumeist auf hohem Niveau. Die OÖN waren mit ihrer EURO-Beilage stets auf Ballhöhe.Vor dem Finale blicken wir in den Rückspiegel – und in die Kristallkugel.

Ein Event fürs Fernsehen

Harald Bartl

Dass Italien den Europameistertitel holen wird, habe ich an dieser Stelle ja bereits vor Turnierbeginn prophezeit. Irgendwann muss der Tipp doch aufgehen. Es wird trotz des englischen Heimvorteils ein Spiel auf Augenhöhe.

Harald Bartl

Insgesamt fällt das Fazit geteilt aus. Die Leistungen waren besser als man aufgrund der intensiven Saison erhoffen durfte, die Spiele spannend, und durch das Zulassen von Zuschauern vor allem auch TV-tauglich. Vor Ort konnte schon durch die Aufteilung auf so viele verschiedene Länder nirgends eine richtige EM-Stimmung aufkommen. Und auch ein halbleeres Wembley-Stadion (siehe Foto), in dem noch dazu praktisch gar keine österreichischen Fans das elektrisierende Achtelfinalspiel gegen Italien verfolgen konnten, ist einer Europameisterschaft, wie wir sie aus den vergangenen Jahren kennen, eigentlich unwürdig.

Die beste Endrunde seit langem

Günther Mayrhofer

Entgegen der Befürchtungen vor der EM war die Endrunde sportlich die beste seit langem. Die Belastungen der Corona-Saison wirkten sich insofern aus, dass so mancher Star bei der EM die Erwartungen nicht erfüllen konnte. Das öffnete wiederum die Tür für Überraschungen. Zum Spektakel trug der Modus bei: Natürlich ist es nicht ganz fair, dass die Teams in den später gespielten Gruppen vor der letzten Vorrundenpartie wussten, was sie für den Aufstieg als einer der vier besten Dritten brauchten.

Günther Mayrhofer Bild: Volker Weihbold

Andererseits gab es dadurch nur ein Gruppenspiel, in dem es für beide Teams um nichts mehr ging: Die Niederlande standen in der Österreich-Gruppe C als Erster fest, während Nordmazedonien fix ausgeschieden war. Im Finale drücke ich meinen Engländern die Daumen, Favorit ist für mich allerdings Italien.

Die menschliche Note

Alexander Zambarloukos

Egal, was im Finale passiert – Dänemark ist der Europameister der Herzen und Kapitän Simon Kjaer der Spieler des Turniers. Der 32-Jährige hat dem Fußball das zurückgegeben, was in Zeiten ausufernder Ablösesummen, von Gier geprägter Super-League-Debatten, Regenbogenfarben-Verbote und technischer Hilfsmittel (Stichwort VAR) zu schwinden schien. Nämlich die menschliche Note.

Alexander Zambarloukos

Wie Kjaer geistesgegenwärtig seinem Freund Christian Eriksen, der im Match gegen Finnland kollabiert war, Erste Hilfe leistete, seine Mitspieler dirigierte, um die Mauer gegen sensationslüsterne Kameras zu machen, und darüber hinaus Eriksens verzweifelte Freundin tröstete, war überragend. Da kann jetzt im Endspiel einer kommen und drei Tore schießen – er wird diesen emotionalen Moment im „Parken“ nicht toppen können.

Schwaches EM-Orakel

Raphael Watzinger

Bei diesem Reiseturnier, das in ganz Europa stattgefunden hat, hielt sich zumindest für mich persönlich das EM-Feeling in Grenzen. Ebenfalls für mich wenig überraschend: Mit meinen EM-Tipps Frankreich und Belgien bin ich wieder einmal weit danebengelegen.

Raphael Watzinger

Überrascht hat mich hingegen das Auftreten der österreichischen Nationalmannschaft, die trotz der Niederlage gegen Italien einige rot-weiß-rote Herzen zurückgewinnen konnte. Umso cooler wäre es, wenn das ÖFB-Team am späteren Europameister gescheitert ist. Da es mit meinen Tipps meistens aber nicht so rosig bestellt ist, werden sich wohl die Engländer den Pokal holen …

Rächen uns die Engländer?

Dominik Feischl

Als ich vor zwei Wochen auf dem Fußballplatz bei einem Spiel meines Sohnes weilte, wurde mir wieder bewusst, welch enormes Begeisterungspotenzial in der Sportart steckt. Klein und Groß stand da schon ganz im Banne des abendlichen EM-Achtelfinal-Spiels von Österreich gegen Italien.

Dominik Feischl

Wie es ausging, weiß man. Natürlich hat unser Nachbarland die Klasse, dieses Turnier nun erfolgreich zu Ende zu bringen. Doch England hat den zwölften Mann im Rücken. Und wohl auch rot-weiß-rote Daumendrücker. Denn Rache ist süß.

Magie mit Nebenwirkungen

Reinhold Pühringer

Von dieser EURO bleibt für mich übrig, ...

... dass der Foda Tiroler sein muss. Schließlich hat er alles richtig gemacht.

... dass wir im Falle von nun ansteigender Infektionszahlen doch treffender von der „UEFA-Vari-ante“ sprechen sollten.

... dass pure Magie entsteht, wenn Menschen in schwierigen Situation – Stichwort: Eriksen – zusammenstehen.

Reinhold Pühringer Bild: VOLKER WEIHBOLD



... dass (zu Recht) Radau gemacht wird, wenn das Münchner Stadion nicht in Regenbogenfarben erstrahlen darf, dort aber Katar das ganze Jahr über Sponsor ist.

... dass der Fußball nun endlich heimkehrt, womit mein Finaltipp klar sein sollte.

... dass ich gemerkt habe, wie sehr mir die Emotionen rund um den Sport abgehen. Ich möchte mehr davon.

Hotspot London

Christoph Zöpfl

Das Finale in London wird ein würdiger Abschluss einer historischen EM sein. Dass die englische Hauptstadt aufgrund ihrer sportaffinen und begeisterungsfähigen Bewohner ein perfekter sportlicher Hotspot ist, hat mich schon 2012 bei den Olympischen Spielen – von denen das Bild stammt – tief beeindruckt. Morgen wird es mir aus anderen Gründen die Haare aufstellen, wenn sich 65.000 Fans zum finalen Feierabend im Wembley-Stadion versammeln werden. Hoffentlich wird aus „Football’s coming home“ nicht „Corona’s coming back“.

Christoph Zöpfl

Irgendwie ist mir dieses Endrunden-Turnier wie ein Tanz auf der Rasierklinge vorgekommen. Am Ende überwiegt aber die Freude über die Rückkehr in eine Fußball-Normalität, über ein österreichisches Team, das endlich einmal seine Möglichkeiten ausschöpfen konnte. Holt Italien den Titel, sind wir als „Fast-Italien-Bezwinger“ gefühlt Vizeeuropameister. Auch darum: Forza Italia!