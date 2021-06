Sagt Ihnen der Name Josef Bican etwas? Nein? Das war jener österreichische und später tschechoslowakische Fußball-Teamspieler, der an einem kühlen Nachmittag des 10. Dezember 1933 das Kunststück zu Wege brachte, den bis dato einzigen rot-weiß-roten Länderspiel-Erfolg auf niederländischem Boden herauszuschießen. Der 2001 verstorbene Stürmer mit Rapid- und Admira-Wien-Vergangenheit traf in einem freundschaftlichen Kräftemessen in Amsterdam vor 30.000 Zuschauern in der 48. Minute zum 1:0.