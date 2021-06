Auf so einen Tag hat England lange warten müssen. Es ist jetzt nicht so, dass die "Three Lions" schon die Europameisterschaft 2021 gewonnen haben. Aber dieser 2:0-Sieg über Deutschland im Achtelfinale bedeutet dem Mutterland des Fußballs unendlich viel. Die Torschützen Raheem Sterling und Harry Kane haben einen Fußball-Fluch abgeschüttelt, der seit 1966 wie eine dunkle Wolke über der Nation gehangen ist.