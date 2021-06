Das große Aufatmen: Eriksen lächelt wieder

Der dänische Fußballverband hat gestern eine richtungsweisende Entscheidung getroffen. Die Nationalmannschaft, die nach dem Zusammenbruch von Mittelfeld-Star Christian Eriksen im Auftaktmatch gegen Finnland (0:1) unter Schock stand, bleibt der EURO 2021 erhalten. Gestern Nachmittag ging es dem 29-jährigen Legionär von Inter Mailand den Umständen entsprechend "okay", er hatte bei einer Videokonferenz mit seinen Kollegen und Freunden aus dem Team ein Lächeln auf den Lippen und eine klare Botschaft parat: Spielt!

"Wir wollen weitermachen. Wir wünschen uns, dieses Turnier fortzusetzen", sagte Sportdirektor Peter Möller, der mit Schaudern an die bangen Minuten am Samstagabend im "Parken" zu Kopenhagen zurückblickte. Eriksen war auf dem Feld kollabiert und musste reanimiert werden.

Dieses Foto ging in Windeseile um die Welt. Es zeigt die geschockten dänischen Spieler rund um ihren kollabierten Kollegen Christian Eriksen, der bei Bewusstsein ist. Bild: APA/AFP

Der dänische Mannschaftsarzt Martin Boesen schilderte die dramatischen Momente auf dem Feld: "Er lag auf der Seite, atmete und hatte auch Puls. Aber plötzlich änderte sich das, und wir haben mit der Herzmassage begonnen. Wir haben es geschafft, ihn zurückzuholen." Die Hilfe sei "sehr schnell und koordiniert gewesen" – und dadurch lebensrettend.

Dänemark verschob nach dem Zusammenbruch von Christian Eriksen das gestern geplante Training, auch alle Medienaktivitäten der Spieler wurden gestrichen. Der dänische Verband bot der Mannschaft nach dem emotional belastenden Vorfall psychologische Hilfe an. "Es ist eine traumatische Erfahrung", sagte Teamchef Kasper Hjulmand. "Wir werden die nächsten Tage damit verbringen, so gut wie möglich daran zu arbeiten." Bereits am Donnerstag (18 Uhr) steht das zweite Match gegen die Belgier, die zum Auftakt Russland 3:0 besiegt haben, auf dem Programm.

Keine Vorerkrankungen

Die Frage, die alle beschäftigt, lautet: Wie kann es sein, dass ein junger und gesunder Mensch ohne Vorerkrankungen "einfach" so auf dem Platz umfällt? Sanjay Sharma von der Londoner St. George’s University hatte im Auftrag von Tottenham seit 2013 beim damaligen Hotspur-Profi Eriksen Tests durchgeführt – ohne Auffälligkeiten. Aber der Anblick des zu Boden stürzenden Dänen habe kurzzeitig Bedenken geweckt, dass die Ärzte etwas übersehen hätten. "Ich dachte: ,Oh mein Gott. Gibt es da etwas, das wir nicht gesehen haben?‘ Aber ich habe mir alle Testergebnisse angesehen und alles sah perfekt aus", sagte Sharma gegenüber "The Mail".

Die Finnen applaudierten den Dänen, als sie wieder auf den Rasen zurückkehrten. Bild: APA/AFP

"Von dem Tag an, an dem wir ihn unter Vertrag genommen haben, war es meine Aufgabe, ihn zu untersuchen, und wir haben ihn jedes Jahr getestet", ergänzte Sharma. "Seine Tests bis 2019 waren also sicherlich völlig normal, ohne offensichtlich zugrunde liegende Herzfehler." Seit Jänner 2020 steht Eriksen bei Inter Mailand unter Vertrag. Der italienische Meister ist nach Aussage von Geschäftsführer Beppe Marotta in engem Austausch mit den dänischen Ärzten. Über die Gründe für den Zusammenbruch wolle er nicht spekulieren, sagte Marotta. "Er war nicht an Covid erkrankt und er wurde auch nicht geimpft."

Das Wichtigste ist jetzt, dass Eriksen wieder ganz gesund wird. Für seine Klubkollegen bei Inter hatte er eine erfreuliche Textnachricht parat: "Ich werde bald zurück sein", schrieb er.

Reaktionen

"Christian Eriksen ist den Umständen entsprechend okay. Sein Zustand ist stabil. Die medizinischen Tests waren gut."

Morten Boesen, dänischer Mannschaftsarzt, bei der gestrigen Pressekonferenz

"Das war eine riesige Erleichterung für die Spieler, die Möglichkeit zu haben, mit Christian zu sprechen."

Kasper Hjulmand, dänischer Teamchef, über eine Videokonferenz der Nationalmannschaft mit Eriksen am Sonntag

"Fußball ist so unbedeutend, wenn so etwas passiert. Das Leben ist kostbar. Passt aufeinander auf!"

Tim Sparv, Finnlands Kapitän

"Wenn man ein Tor schießt, ist der erste Reflex zu jubeln. Mir war aber schnell klar, dass das heute nicht angebracht ist. Das ist ein großer Sieg für uns, aber das Wichtigste ist: Es geht Christian gut."

Joel Pohjanpalo, Finnlands Torschütze

"Auf so etwas ist man nicht vorbereitet, unsere Spieler sind sehr betroffen. Es ist schwierig."

Peter Schöttel, Sportdirektor des Österreichischen Fußballbundes

"Dänemark hat verloren – das Leben hat gewonnen."

"Ekstra Bladet", dänisches Boulevardblatt

"Wir haben schon den Europameister: Es sind die Ärzte."

"Marca", spanische Sportzeitung