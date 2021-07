Heute will Dänemark mit einem Sieg gegen England Geschichte schreiben. Eine größere Sensation als jene beim Titelgewinn 1992 ist jedoch unmöglich. Dafür ist Dänemarks Team längst viel zu stark, während man vor 29 Jahren nicht einmal für die EM qualifiziert gewesen wäre. Mit einem 2:0-Sieg in Wien über Österreich sicherte sich Jugoslawien mit Trainer Ivica Osim in der Qualifikation den freien Startplatz. Wegen des UNO-Embargos wurde dieser zehn Tage vor EM-Start an den Zweiten Dänemark vergeben.