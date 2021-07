Auf der Fanmeile in Kopenhagen herrschten ekstatische Zustände, nicht nur Wasser spritzte in den Abendhimmel angesichts der Erfolgsgeschichte, die diese dänische Fußball-Nationalmannschaft bei der EURO 2021 schreibt. Was so tragisch mit dem Zusammenbruch von Christian Eriksen gegen Finnland (0:1) begonnen hat, entwickelt sich zu einem Sommermärchen, dessen Ende noch nicht in Sicht ist.