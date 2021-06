Dänemark hat auch in Amsterdam ein Heimspiel

Zum ersten Mal bei der EM spielt Dänemark heute im Achtelfinale gegen Wales (18 Uhr) nicht in Kopenhagen – den Rückenwind, den zuletzt 25.000 Fans im Parken-Stadion in Kopenhagen gaben, müssen heute 2000 mitgereiste Anhänger in Amsterdam geben.

Das bedeutet für die Dänen noch immer eine Art Heimspiel-Atmosphäre, denn aus Wales dürfen aufgrund der dort weitverbreiteten Delta-Variante des Coronavirus keine Fans anreisen.

Dänemark geht als Favorit in die Partie, auch wenn Teamchef Kasper Hjulmand von einer "50:50-Partie" sprach. Der 49-Jährige erhielt in den vergangenen Tagen viel Lob dafür, wie er die Mannschaft nach dem Eriksen-Schock wieder in die Spur brachte. "Seine Qualitäten als Mensch und als Trainer gehen Hand in Hand", sagte Mittelfeldspieler Thomas Delaney.

Auch Wales-Coach Rob Page hat eine schwierige Situation zu meistern – wenn auch nicht mit solcher Tragweite. Eigentlich ist er nur Assistent von Ryan Giggs. Weil gegen die Manchester-United-Legende ein Verfahren wegen Körperverletzung läuft, steht Page in der Verantwortung – und entfachte eine Euphorie wie beim Halbfinaleinzug für fünf Jahren.