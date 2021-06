Blind musste sich selbst zum Spielen überreden

2528 Tage nach dem Spiel um Platz drei bei der WM 2014 in Brasilien und nach zwei verpassten Turnieren meldeten sich die Niederländer mit Spektakel zurück. Das 3:2 zum Auftakt in Amsterdam gegen die Ukraine jagte Euphorie durch die Johan-Cruyff-Arena.

Großen Anteil am Erfolg hatten "zwei Spieler, bei denen du dich manchmal fragst, was sie in der Nationalmannschaft zu suchen haben. Arbeiter mit Kohlestücken an den Füßen, Kämpfer, Kraftprotze", wie "Volkskrant" beschrieb. Wout Weghorst traf zum 2:0 (58.), Denzel Dumfries erzielte das 3:2 (85.) für Österreichs Gegner am Donnerstag. Auch Bondscoach Frank de Boer wurde plötzlich gelobt. "Auf einmal schimpft niemand mehr über das 5-3-2 und ob Frank de Boer die richtige Entscheidung getroffen hat", stand im "Algemeen Dagblad". Die Ukraine, am 21. Juni abschließender ÖFB-Gegner, schwankte zwischen Stolz auf eine starke Leistung und Enttäuschung über den verspielten Punkt.

Tränen nach der Auswechslung

Für Daley Blind war die Partie eine besondere Herausforderung. Der Oranje-Verteidiger ist ehemaliger Teamkollege des Dänen Christian Eriksen und hat selbst Herzprobleme. Blind brach nach seiner Auswechslung in Tränen aus. "Gestern hatte einen großen Einfluss auf mich, unabhängig davon, dass ich Christian gut kenne", erklärte Blind nach der Partie. Der Verteidiger von Ajax Amsterdam hatte am 10. Dezember 2019 im Champions-League-Spiel gegen Valencia über Schwindelgefühle geklagt. Es wurde eine Herzmuskelentzündung festgestellt. Blind erhielt einen Defibrillator implantiert, um unter Umständen einen Herzstillstand zu verhindern. Dennoch kollabierte Blind in einem Testspiel im vergangenen Sommer. "Ich habe daran gedacht, nicht zu spielen. Ich habe mich selbst überreden müssen und bin stolz, dass ich das getan habe. Deshalb mein emotionaler Ausbruch am Ende des Spiels."