Wenn Ried-Trainer Andreas Heraf an die gemeinsame Zeit mit Christoph Baumgartner zurückdenkt, kommt er ins Schwärmen. "Christoph ist der beste Spieler, den ich je trainiert habe", sagt der 53-Jährige über den EM-Helden, der Österreich mit seinem Goldtor gegen die Ukraine in das Achtelfinale geschossen hat.

Einer der ersten Gratulanten kam aus dem Innviertel: Heraf schrieb Baumgartner eine SMS, der ehemalige Nachwuchsteamchef hatten den gebürtigen Horner in mehreren Auswahlen unter seinen Fittichen. Die Qualitäten des 21-Jährigen? "Gepaart mit seiner fußballerischen Klasse ist er ein extrem intelligenter Bursche." Das hat auch mit seinem Elternhaus zu tun: "Die Familie war immer an seiner Seite. Die Mama hat sich immer eingesetzt, dass in der Schule alles passt. Der Papa hat mit seinen Buben (Anm.: Auch Bruder Dominik Baumgartner ist Fußball-Profi bei Wolfsberg) extrem im sportlichen Bereich gearbeitet." Gleich nach der bestandenen Matura folgte der Sprung nach Deutschland, wo sich Baumgartner bei Hoffenheim über die U19 und U23 binnen sechs Monaten in den Profikader des aktuellen FC-Bayern-Trainers Julian Nagelsmann spielte.

Vor dem Vereins-Wechsel wurde auch Heraf um Rat gefragt: "Er hat mich gefragt, was er machen soll. Hoffenheim hat sich sehr bemüht, aber auch Leipzig wollte ihn. Dort hätte er mehr verdienen können, Hoffenheim war aber ideal für seine Karriereplanung." (rawa)