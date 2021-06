Bei Österreichs Tor-Duo gingen die Emotionen hoch

Es war die wichtigste Erkenntnis beim 3:1 des ÖFB-Teams über Nordmazedonien: Österreichs Team feierte ein Sieg des Willens und der Leidenschaft. Es gab Zeiten, da hätte die rot-weiß-rote Auswahl mit dem Rücken zur Wand stehend nicht mehr die Trendwende geschafft. Ein 1:1 wäre zu wenig gewesen – vor allem, wenn man das Parallelspiel zwischen den Niederlanden und der Ukraine (3:2) gesehen hat.

Michael Gregoritsch und Marko Arnautovic brachten im Angriff mit ihren beiden Toren in der 78. und 89. Minute den Umschwung. Bei Arnautovics Torjubel zum 3:1 war zu sehen, welche Emotionen sich dabei entluden. David Alaba musste Arnautovic den Mund zuhalten, um dessen Redebedarf zu bremsen. Ging es um die Unzufriedenheit über die Nicht-Nominierung in der Startelf oder gar um angebliche rassistische Parolen, wie in ausländischen Medien zu lesen war?

Nichts von alldem stimmte, weshalb Arnautovic gestern auch persönlich die Dinge zurechtrücken wollte. "Ich bin kein Rassist – und werde auch niemals einer sein. Diese Vorwürfe haben mich wirklich getroffen. Meine Freunde, die zu meiner Familie herangewachsen sind, sind von überall auf der Welt." Es gab offensichtlich ein Wortgefecht mit Mazedoniens Star Ezgjan Alioski. Die UEFA maß diesem keine Bedeutung zu. "In diesem Spiel sind sehr viele Worte gefallen. Wir sind schließlich bei einer Europameisterschaft. Was genau gesagt wurde, werde ich nicht verraten. Das soll auf dem Platz bleiben. Aber Marko war daran sicher am unschuldigsten von allen. So etwas kommt in jedem Spiel 100 Mal vor. Marko ist alles, aber ganz sicher nicht rassistisch", verteidigte ihn Mitspieler Michael Gregoritsch.

Franco Foda mit David Alaba Bild: GEPA pictures

Gregoritschs Emotionen

Gregoritsch selbst, der nach dem Spiel mit den Tränen gekämpft hatte, war mit seinem Treffer zum 2:1 der emotionale Held gewesen. "Eigentlich wollte ich nicht zu den Interviews nach dem Spiel gehen, weil ich gewusst habe, dass ich die Emotionen nicht kontrollieren werde können." Nach dem verkorksten Frühjahr in Augsburg hatte dem 27-Jährigen auch die doch heftige Kritik nach seiner Nominierung für den EM-Teamkader zugesetzt. "Als Fußballer hört man oft: Du bist Profi, du musst das aushalten. Aber so einfach ist das nicht."

Die Familie ist sein großer Rückhalt. Sein Vater Werner hat in seiner Zeit als Kapfenberg-Trainer den damals 15-jährigen Sohn erstmals in der Bundesliga eingesetzt. Der Junior dankte es ihm mit einem Treffer – und wurde damals zum jüngsten Erstliga-Torschützen Europas. Später war Gregoritsch auch in der U21 mit seinem Vater als Cheftrainer aktiv. "Für meinen Vater war es nicht immer einfach – das muss man sich einmal trauen, seinen Bub sechs, sieben Jahre bei der U21 zu haben, und sich immer anhören zu müssen, warum er ihn dazunimmt."

Gleiches war auch ÖFB-Teamchef Franco Foda passiert, nachdem er den EM-Kader mit Gregoritsch bekannt gegeben hatte. Schon damals hatte er dies mit Gregoritschs Verlässlichkeit und dem stets guten Umgang mit seiner Rolle im Kader begründet.