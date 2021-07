Als Southgate Deutschland den Weg zum Titel ebnete

Im Jahr 1996 fand das bis zu diesem Wochenende einzige EM-Finale im Londoner Wembley-Stadion statt. Dass Deutschland damals gegen Tschechien durch ein Golden Goal von Oliver Bierhoff mit 2:1 nach Verlängerung gewann, lag auch an Englands heutigem Teamchef Gareth Southgate. Er verschoss im Halbfinale beim 5:6 im Elferschießen gegen Deutschland den sechsten Elfmeter der Engländer. "Er war damals ganz jung, ich habe sofort gemerkt, wie unsicher er war", so Deutschlands Torhüter Andreas Köpke über Southgate und den weder scharf noch platziert geschossenen Elfer.

? Wie war der Spielverlauf?

Die Deutschen hatten während der gesamten EM extremes Verletzungspech. Teamchef Berti Vogts meinte danach: "Als ich Co-Trainer Rainer Bonhof beim Stand von 0:1 gesagt habe, dass sich Oliver Bierhoff aufwärmen soll, hat er komisch geschaut, nochmals nachgefragt. Ich sagte: ‚Er ist der Einzige, den wir auf der Bank haben, der ein Tor machen kann.‘ Bierhoff, davor meist Edelreservist, erzielte vier Minuten später per Kopf das 1:1 (73.). In der fünften Minute der Verlängerung traf er noch einmal. Sein abgefälschter Schuss, weder scharf noch hoch, ging via Tschechiens Keeper Kouba ins Netz.

? Wie verlief der Weg ins Finale?

Deutschland stieg mit zwei Siegen (2:0 über Tschechien, 3:0 gegen Russland) und einem Remis (0:0 gegen Italien) auf. Das 2:1 im Viertelfinale über Kroatien war ebenso knapp wie danach der Elferkrimi nach dem 0:0 gegen England.

? Wer war der Star des Turniers?

Der Titel der Fernseh-Dokumentation über Deutschlands EM-Titel 1996 lautete zu Recht: "Der Star war die Mannschaft."

? Wie lautete die Aufstellung des Siegers?

Köpke; Sammer; Babbel, Helmer; Strunz, Scholl (69. Bierhoff), Eilts (46. Bode), Häßler, Ziege; Klinsmann, Kuntz.

? Was passierte sonst noch?

"Die Linzer Gugl wird für die EM 2004 fit gemacht", lautete die OÖN-Schlagzeile des Tages. Österreich erhielt den Zuschlag damals nicht, der Gugl-Neubau sollte noch 25 Jahre lang auf sich warten lassen.