Im dritten Anlauf gelang Spanien der erste Sieg bei dieser EM: Beim 5:0 gegen die Slowakei bekam der dreifache Europameister Anschubhilfe von Torhüter Martin Dubravka – dessen unglaubliches Eigentor zum 1:0 trat die Torlawine los. Zum Gruppensieg reichte es nicht, weil Schweden die Polen mit 3:2 nach Hause schickte. Spanien trifft nun am Montag in Kopenhagen im Achtelfinale auf Kroatien, Schweden spielt am Dienstag in Glasgow gegen die Ukraine.

Dubravka war eigentlich auf dem Weg zum slowakischen EM-Helden gewesen: In der zwölften Minute parierte der 32-Jährige den gar nicht schlecht platzierten Elfmeter von Alvaro Morata. 18 Minuten später wäre er wohl gerne im Boden des Stadions in Sevilla versunken: Pablo Sarabia schoss an die Latte, den senkrecht herunterfallenden Ball wollte der Newcastle-Torhüter über das Tor lenken – und schmetterte ihn wie ein Volleyballer ins eigene Netz. Auch das 2:0 hätte Dubravka in der Entstehung verhindern können, beim Kopfball von Aymeric Laporte hatte er schlussendlich keine Abwehrchance (45.+3).

Mit dem ersten Torschuss nach der Pause erhöhte Sarabia auf 3:0 (56.). Dieses Tor feierten auch die Ukrainer in ihrem Trainingscamp: Wegen des besseren Torverhältnisses gegenüber der Slowakei erbte Österreichs Gruppengegner einen Platz unter den vier besten Gruppendritten, mit Spaniens 4:0 von Ferran Torres (67.) und dem 5:0 durch das inzwischen achte Eigentor dieser EM von Juraj Kucka (71.) schien der Platz im Achtelfinale endgültig fix.

EM-Aus für den Weltfußballer

Zittern mussten die Ukrainer aber in der Schlussphase wegen des Parallelspiels: In St. Petersburg hatte Schweden durch zwei Tore von Emil Forsberg mit 2:0 (2., 59.) geführt, Polens Kapitän Robert Lewandowski glich in der 84. Minute mit seinem zweiten Treffer des Tages aus. Ein weiteres Tor der Polen hätte die Ukrainer wieder auf den Schleudersitz gehievt, doch Viktor Claesson schoss Schweden zum Gruppensieg (94.).

Damit ist die EM für Weltfußballer Lewandowski zu Ende, auch die Slowaken fahren als einer der beiden schlechteren Dritten nach Hause.